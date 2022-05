Mhoni Vidente: los horóscopos de junio

Mhoni Vidente te revela todo lo que te depara junio, en temas laborales, amorosos y los mejores rituales que atraerán la abundancia y prosperidad para este mes. También te dice los días que tendrás más suerte, tus números mágicos, los signos más compatibles con el tuyo y los colores que te ayudarán a mantener la buena racha.

Aries

Sexto mes del año y eso significa que para tu signo empezará una nueva etapa en tu vida personal. Dejarás atrás todo lo que te hace daño en el amor, así como las malas amistades. Un amor del signo de tierra te buscará para volver. Junio será un mes de abundancia y mejorarás económicamente, pero ya aprende a administrarte y evitar compras innecesarias. Realizas el trámite de un crédito para una casa y renuevas tu coche. Tendrás un golpe de suerte este mes con los números 07 y 13. Tu color es el amarillo y tus mejores días serán el 01, 04, 22, 27. Estos días las buenas energías te rodearán y el 1 de junio te recomiendo prender una veladora amarilla, con un billete de 100 pesos debajo y tu perfume favorito. Viajas este mes, vuelves a la escuela y recibes una seductora oferta de empleo en el gobierno.

Tauro

Junio es para tu signo señal de transformación radical en tu vida personal y decides, por fin, dejar atrás ese amor que no era para ti; llega un amor muy compatible contigo, recuerda que eres aguantador, pero ya es tiempo de tomar decisiones y ser feliz. Recibes la oportunidad de hacer una entrevista con personas muy importantes, a fin de crecer en lo profesional. Prende una veladora amarilla, con un vaso de agua cristalino al lado; pide por el éxito en todo lo que realices. Terminas de pagar tu carro. Cuídate en tu trabajo porque habrá situaciones difíciles en cuestiones de chismes; no te metas donde no te hablan. Tus jefes te revisan y recibes un aumento de sueldo. Obtienes un premio en la lotería con los números 05 y 21. Tu color de la abundancia es el rojo fuerte y tus mejores días serán el 03, 14, 20 y 26.

Géminis

Mitad de año y tus números mágicos son 03 y 34, con el azul fuerte como color de la suerte, así que este mes será de renacimiento, por completo, de tu energía positiva y comenzar a cuidar de ti. Nuevas propuestas de trabajo llegan a tu vida, así como proyectos de negocios propios, solo analiza lo que te proponen. En el amor, si estás en pareja, entiende que no se acaba, solo se mueve de lugar y si ya no te sientes tan enamorado, date un tiempo. Si estás en busca de pareja amorosa, llegará alguien del signo Aries, Libra o Acuario. Vives una etapa de renacimiento total en tu energía. Sé que a veces pasas por situaciones, pero tu signo está hecho para soportar. Prende una veladora de color amarillo con un vaso de agua y pide a los ángeles que te llegue la abundancia. Tus mejores días serán el 07, 12, 23 y 29.

Cáncer

Tu mejor mes del año será junio, donde entras en una etapa de metamorfosis y más porque cumples años en la recta final, eso te ayuda a renovar todos tus energías, solo recuerda que te dominan mucho los sentimientos encontrados. Durante los próximos 30 días llega una propuesta de negocio que refuerza tu capacidad económica. Los Cáncer casados tendrán cambios en cuestiones de embarazo. Tu signo siempre despierta muchas envidias y corajes guardados, por eso a veces no te dejan avanzar, para ello te recomiendo este 1 de junio prender una veladora de color amarillo y ponerle perfume. En el amor, los Cáncer estarán muy cotizados y buscados por amores nuevos del signo de Escorpión o Piscis. Tus números de la suerte son 12 y 24 y tu color es el verde. Tus mejores días son 06, 14, 19 y 28.

Leo

Recibirás buenas noticias que te harán muy feliz y serás un referente en cuestiones de trabajo, más porque a tu signo lo domina el Sol. No compres lo que no necesitas y empieza a ahorrar. Eres el signo más sociable del zodiaco y por eso siempre tienes en mente las fiestas, pero trata de equilibrarlo con tu vida diaria. Haces el trámite de tu visa o pasaporte en estos días para irte de vacaciones con tus amigos. Te irá excelente si este 1 de junio prendes una veladora amarilla, acompañada de un vaso de agua; la suerte volverá a ti. Te sometes a una cirugía estética y en el amor tendrás algunas dudas con tu pareja, no sabrás si seguir, defínete. A los solteros les llegan muchas aventuras con personas del signo de Aries, Sagitario o Acuario. Tus números de la suerte serán 11 y 43 y los mejores días son 03, 08, 17 y 24.

Virgo

Tratarás de entender tu vida personal a lo largo del mes, todo problema siempre tendrá una solución. Vendrán a ti muy buenas sorpresas en cuestión de negocios y un premio en la lotería con tus números mágicos 01 y 20. También, tendrás mucho crecimiento en cuestiones económicas, así que trata de empezar ahorrar para un futuro. Cuídate de problemas de chismes y evita caer en provocaciones; siempre mantenerse al margen. En el amor eres muy intenso y siempre quieres controlar todo, intenta hablar bien con tu pareja y dense su espacio. Tendrás varios problemas con demandas legales, pero todo saldrá excelente. Te recomiendo el día 1 de junio prender una veladora amarilla y ponerle tantita azúcar para pedir lo que tanto necesitas. Tus mejores días serán el 05, 11, 20 y 29.

Libra

Te llegarán muchas propuestas de negocio en junio, estás en la etapa de crecer en lo económico y de empezar una nueva etapa. Te recomiendo que no tomes en cuenta las opiniones de los demás y sigas tu intuición porque eres la balanza de todo en esta vida. Te invitan a salir de viaje con tu pareja, eso ayudará a que la relación sea más firme, no dejes de hacer ejercicio y tener una buena alimentación. Te recomiendo que el 1 de junio prendas una vela amarilla, pongas vaso con agua y pidas abundancia. Ya no estés de celoso con tu pareja, cambia de actitud y dale su espacio. Eres el más conquistador del zodiaco, este mes el amor reinará en tu vida y más con Capricornio, Piscis o Géminis. Tus números de la suerte son 09 y 26 y tu colores: morado y violeta. Tus mejores días para poder realizar cambios son 02, 09 y 16.

Escorpión

El sexto mes del año será determinante, analiza todo lo que te propongan del trabajo, vas a tener una metamorfosis total en tu forma de pensar y actitud. Te perseguirán las traiciones y malas personas, actúa como cautela y saldrás victorioso. El 1 de junio córtate el cabello, prende una vela amarilla y pide que te vaya de lo mejor. Te invitan a trabajar en gobierno o campaña política, debes aceptar. Un amor del signo de tierra te buscará para volver, pero solo va querer tener sexo, analiza bien lo que desea. Si estás soltero, llegarán amores de Acuario, Tauro o Leo. Alguien a quien quieres tendrá problemas de salud, dale apoyo moral. Tendrás un golpe de suerte con los números 6 y 23, tus colores son rojo y blanco. Tus mejores días para hacer los cambios que necesitas en la vida serán 06, 09, 18 y 27.

Sagitario

Tendrás nuevos proyectos en junio, tu signo es fuego y atrae las oportunidad de crecimiento económico, solo trata de no platicar tus planes. Tramitas el cambio de universidad. No quieras entender el amor, solo siéntelo para estar en paz con tu pareja. Eres el más simpático y coqueto del zodiaco, eso hace que siempre estés en una relación amorosa. El 1 de junio date un baño con agua bendita, después prende una vela amarilla y pide que la abundancia y salud venga a tu vida. Confundes mucho el sexo con el amor, trata de definir esa situación. Sigue con el ejercicio y buena alimentación. Te estarás haciendo exámenes médicos y cuidando más tu salud. Tus números de la suerte son 15 y 19, tus colores: amarillo y verde. Los días con más abundancia serán 07, 10, 23 y 30, tendrás la oportunidad de cambiar de trabajo.

Capricornio

Renovarás tu persona y actitud, junio será tiempo de madurar y ver la vida con más responsabilidad. Recuerda que tu signo es muy cambiante y siempre busca de estar en movimiento, así que trata de analizar bien las oportunidades que se te presentan. Te recomiendo que el 1 de junio prendas una vela amarilla, ponle perfume y pide lo que tanto necesitas. En el amor, tratarás de regresar con tu expareja para estar en paz, recuerda que hablando se resuelven los problemas. Los solteros tendrán oportunidad de conocer personas muy afines de Géminis, Virgo y Aries. La suerte vendrá con los números 08 y 30, tus colores de la abundancia son naranja y blanco. Tus mejores días del mes son 03, 09, 17 y 28, los astros estarán a tu favor para hacer cambios importantes, recuerda darle apoyo moral y económico a tus padres.

Acuario

Saldrás de viaje este junio por compromisos personales y tomas vacaciones, recuerda que tu signo necesita del mar y naturaleza para renovar sus energías. No te precipites en tomar decisiones porque todo pasa pronto. En el trabajo habrá mucha presión y energías encontradas, permanece tranquilo y dale prioridad a tu desempeño. No prestes dinero porque te roban tu suerte. En el amor vas a conocer personas muy afines de Aries, Tauro y Libra, con quienes buscaras formalizar algo. El 1 de junio prende una vela amarilla, ponle canela y azúcar y pide que venga la salud y abundancia. No se te olvide portar algo de oro o plata para que te sirva de protección. Tus números de la suerte serán 17 y 22, tus colores son azul y amarillo. Los mejores días serán 04, 10, 19 y 26 para realizar cambios muy positivos.

Piscis

En junio habrá muchos cambios positivos en el trabajo, trata de estar muy concentrado. El elemento de tu signo es agua y eso te hace sentir desesperado, deja esos pensamientos, trata de no dejarte influenciar por personas tóxicas. Un amor de Aries, Géminis o Escorpión va estar rondándote y hablando de formalidad. La buena alimentación está haciendo efecto, cuida la figura porque te vas de vacaciones. En el amor va ser uno de tus mejores meses, hablarás de estabilidad emocional con tu pareja. Cuídate de problemas de infecciones en la garganta y de la piel. El 1 de junio prende una vela amarilla, ponle una foto tuya debajo, pide que no te falta el dinero y la salud. Tus números de la suerte son 18 y 27, tus colores el verde y blanco. Tus mejores días serán 06, 13, 20 y 28 porque los astros estarán a tu favor.