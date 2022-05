Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 30 de mayo al domingo 5 de junio de 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

La Luna

Durante estos días deberás ser cautelosa con lo que pienses, con lo que digas y con lo que hagas, pues te costará ver la realidad tal como es y proceder según lo que concluyas de ella, lo que podría complicarte para sacar el mejor provecho a tu gestión, y, en consecuencia, los mejores resultados, que es lo que cada cual aspira a conseguir. Quizás un análisis más detallado de cada situación pueda evitarte hacer algo indebido que influya en tu ánimo y perjudique tus fines o metas.

la luna

Tauro

Nueve de Espadas

El temor al cambio es un sentimiento que se presenta, generalmente, cuando nos sentimos seguros y dominando el presente. Surge cuando no tenemos certezas de que lo que viene es suficientemente mejor, y que, por razones obvias, nos vemos en la obligación de abandonar la “zona cómoda o de confort”. Aferrarse a lo conocido muchas veces puede atentar contra el progreso que, en definitiva, es cambio.

nueve de espadas

Géminis

La Justicia

Durante esta semana procura que cada acto que realices, cada planteamiento que expreses, cada trato que debas tener con alguien, se ajuste al máximo a la ecuanimidad, donde no hayan ganadores ni perdedores, y que estos últimos, por ningún motivo, sean los demás. No será recomendable ni necesario. Nuestro proceder debe ser siempre justo y, por lo tanto, no permitas que tus triunfos sean la derrota de otros, a menos que lo ignores y no lo hayas hecho con ese propósito.

la justicia

Cáncer

Diez de Bastos

El cargar con responsabilidades, problemas, actividades laborales de variada índole, y un sin número de otras situaciones, ha sido común en este complejo y largo período lleno de inconvenientes. Sin embargo, hay que actuar con responsabilidad con uno mismo y entender que tenemos límites y no podemos sobrepasarlos, y, de hacerlo, nos exponemos a consecuencias impredecibles. Delegar, dentro de lo posible, algunas responsabilidades puede permitirnos ocuparnos de aquellas en que somos insustituibles, con menos riesgos y con más tiempo.

diez de bastos

Leo

Paje de Bastos

Siempre será recomendable tener proyectos a relativo largo plazo, independientemente de la actividad del presente y sin que necesariamente sean una etapa más en lo que hacemos en la actualidad. En estos días resultará apropiado ocupar algún tiempo disponible para pensar y tomar notas acerca de esos planes de futuro, que podrían convertirse en la “tarea pendiente”, y tenerlos en la mente como un capítulo aparte a considerar cuando llegue el momento.

paje de bastos

Virgo

Cinco de Bastos

En estos días deberás evitar los mal entendidos en tu lugar de trabajo y en cualquier lugar que estés obligada a frecuentar y, por cierto, tu familia. La rigurosidad y seriedad con que haces cada una de tus actividades es algo de tu esencia, no puedes exigirlo a los demás, a menos que sean, eventualmente, subalternos, o personas a tu cargo o dependencia. Esta semana podría ser conflictiva en los lugares señalados, dado principalmente a los tiempos que corren y se hace necesario atenuar o evitar situaciones así.

cinco de bastos

Libra

El Carro

La semana que comienza se caracterizará por lo favorable en cada actividad que realices, principalmente si la gestión depende de ti, no de manera exclusiva pero sí determinante. Confía en tus medios y capacidades y pon empeño y constancia en lo que hagas, cada logro tendrá la virtud de ser un estímulo en tu ánimo y así todo se potenciará favorablemente y el resultado será, sin duda, un gran avance en la actividad que desarrolles.

el carro

Escorpio

Tres de Oros

Durante la semana que comienza habrá una relativa buena relación entre lo que hagas laboralmente, por cuenta propia o dependiente. No te faltarán los ingresos que necesites para solventar los gastos permanentes o los eventuales. Si tienes a tu haber conocimientos que te permitan realizar diferentes y variadas actividades que puedan generar algún dinero extra también estarán abiertas las posibilidades, y deberás evaluar, según tu disponibilidad de tiempo y necesidad.

tres de oros

Sagitario

El Sol

En esta semana se dará todo con relativa facilidad. Un factor importante para esto será la claridad en el análisis que debas hacer en cada inconveniente que se presente, lo que te permitirá avanzar, según tus necesidades e intereses. Esto será así, no solo en tus actividades propias del trabajo, si no también en el ámbito de tus relaciones familiares o sociales, por lo que, sin duda, crecerá tu positivismo habitual y también tu optimismo, y esta suma de cualidades serán determinantes.

el sol

Capricornio

Seis de Oros

“Todos tenemos la capacidad de ser mejores, pero no todos tomamos la decisión de serlo”. Frase referida a la calidad, al amor al prójimo, a hacer el bien sin mirar a quién, al dar para recibir, y a todos esos valores que potencialmente tiene cada ser humano y que son tan necesarios y a veces escasos en tiempos difíciles como los que hace ya tanto tiempo vivimos. Siempre será el momento apropiado para tender una mano. De situaciones catastróficas no se sale solo, solos no somos capaces.

seis de oros

Acuario

El Diablo

En tiempos tan difíciles para muchos, en que cada vez es más complejo mantener vigente la apetencia por bienes materiales y satisfacer esa aparente necesidad, debiera quedar claro que se hace necesario evaluar la situación y asumir que lo material, si no es imprescindible, tiene muy poco valor y es la causa, muchas veces, de disputas, rencillas, y desavenencias que, a veces, producen rupturas irreparables entre los seres humanos.

el diablo

Piscis

Cinco de Espadas

Tener logros y triunfos producto del esfuerzo, el trabajo, la entrega, produce una satisfacción incomparablemente plena y es a lo que debiéramos aspirar, en todo lo que hagamos y en cualquier orden de actividad. Por el contrario, lo que se consigue con facilidad, por actuar con prácticas poco éticas, no produce sino desventura a corto plazo y, en el peor de los casos, una degradación del ser humano.