Estos hábitos arruinan tus braiseres sin que te des cuenta

Los brasieres son prendas que la mayoría de las mujeres utilizan a diario al tratarse de un accesorio útil para el bienestar corporal en algunos casos y por motivos de moda, también. Pero para lograr conservar en buen estado estás prendas, es necesario evitar ciertos hábitos y adquirir otros. Aquí te contaremos de cuáles se tratan:

Muchas veces, el lavado en lavadora es bastante perjudicial para ciertas prendas de ropa, como lo son el caso del brasier, que al ser lavado en dicho aparato reducirá notablemente su vida útil, lo que provocará que se deba estar constantemente comprando nuevos.

De acuerdo a especialistas, el lavado del brasier debe ser a mano. Con este método, te podrás asegurar que la ropa no se estropee y, además, que quede limpia.

Para esto, deberás llenar un recipiente grande con agua, agregar un poco de detergente suave y mezclar hasta formar un agua jabonosa. Luego ingresar de 2 a 3 sujetadores por vez y dejarlos allí por unos 3 minutos. Luego de que haya transcurrido el tiempo de remojo, refregarás lentamente de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para ir eliminando la suciedad. Por último deberás lavar con agua fría y enjuagar.

En caso de no poder lavar a mano, deberás tomar algunas precauciones al lavar tus brasieres en la lavadora. Por ejemplo, puedes colocar el brasier en una bolsa protectora y asegurarte de que la máquina está en un ciclo delicado, así como de que la temperatura del agua sea fría.

Otro mal hábito que debes evitar ya que no ayudará en la vida útil del sostén, está en su proceso de secado. Es importante asegurarse que el sujetador quede colgado en el centro de las dos copas y no por los tirantes, evitando así que se dañe demasiado. Además, los expertos sugieren también no utilizar una secadora automática, ya que el centrifugado y el calor pueden dañar la totalidad de la ropa interior.

Por último, además del lavado correcto, también deberá asegurarte de cambiarte el brasier regularmente, puesto que no rotar la ropa interior, especialmente el sostén, hace que esta se desgaste más rápido.