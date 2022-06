Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 10 al 12 de junio del 2022

¿Tienes dudas de qué te espera este fin de semana? Nuestra vidente favorita te dice en los horóscopos las mejores predicciones para cada signo.

Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el trabajo, en el amor y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti para este fin de semana.

Aries

Te renovarás por completo durante el fin de semana, recuerda que estás en la mejor etapa de tu vida debido a que la temporada de verano alimenta tus buenas energías. Sigue con el ejercicio y la buena alimentación para que en estos meses vayas a la playa. Cuídate de problemas con tus compañeros de trabajo, no confíes tanto tu vida personal; sigue con méritos laborales para subir de puesto. Un nuevo amor llega a tu vida, del signo Capricornio, Piscis o Leo, y te hará vivir un fin de semana muy apasionado. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 07 y 19. Intenta vestirte de colores fuertes para multiplicar tu buena energía y revisa bien toda tu papelería de pagos e impuestos para que estés al día con tu economía. Arreglas tu casa para sentirte cómodo. No olvides que lo más importante es tu salud.

Tauro

Viernes de entender que las situaciones que ocurren en tu vida significan progreso laboral, no hagas corajes contigo mismo, pues las energías positivas se acomodan a tu favor. Harás arreglos en tu casa durante el fin de semana, a tu signo le encanta vivir bien. Recuerdas mucho a un amor del signo de Acuario o Virgo que te dejó muy marcado en tu vida, intenta cerrar ese círculo y avanzar con tu nueva pareja que te ama y estarás en paz. Llega a ti un trabajo extra este fin de semana; tómalo, ese dinero extra te ayudará a mejorar económicamente. Recibes un regalo que no esperabas. Arreglas papeles de pagos atrasados y tendrás un golpe de suerte con tus números de la abundancia, el 04 y 15. El sábado báñate con agua bendita para que la luz llegue a tu vida. Viste de color amarillo, te traerá buena energía.

Géminis

Festejos y reuniones inundarán tu fin de semana, por lo que recuerda que siempre es un buen motivo para pasar tiempo con tus seres queridos, más porque sigues de cumpleaños. Recibes muchas sorpresas y regalos que no esperabas, solo recuerda controlar tu alimentación para no sufrir problemas digestivos. El viernes tendrás una junta en tu trabajo para un cambio inmediato de puesto que te dará un mejor ingreso económico. Organizas un día de campo durante el fin de semana, necesitas contacto con la naturaleza para sentirte libre. Domingo de estar en paz contigo mismo y meditar para atraer las buenas energías. En cuestiones de amor, evita los celos, pues el amor hay que disfrutarlo y vivirlo. Arreglas papeles de migración para salir de viaje al extranjero. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 39. Tu color es el azul fuerte.

Cáncer

Analizarás la posibilidad de un cambio de trabajo este viernes, cuando estás por concluir tus estudios universitarios. Necesitas ya aplicarte en tu carrera para triunfar. Será un fin de semana de contacto familiar y eso te hará sentirte excelente. Cuídate de las falsas amistades que se te acercan para robar tu buena energía, aprende a diferenciar a tus amigos de los compañeros de trabajo y conocidos. Te invitan a salir de viaje con tus amigos a una playa; hazlo, te ayudará. Recibes un dinero extra por el pago de comisiones y haces el trámite de un crédito para comprar tu casa. Cambias tu celular por uno más reciente y tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 17, y tu color es el rojo. Vendrá un mensaje por parte de tu ángel guardián en uno de tus sueños que podría cambiarte la vida por completo.

Leo

Pasarás un viernes mágico, pues todas las buenas energías estarán de tu lado. Fin de semana de trabajo extra y poner orden a tu papelería de estudios, recuerda que es muy importante contar con todo listo si lo necesitas. Te invitan a una fiesta este sábado, trata de cargar un limón verde en la bolsa para cortar las envidias, eres muy receptivo a todo tu entorno. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un nuevo amor. Ganas un dinero extra al jugar la lotería con los números 04 y 18, tu color es el azul. Un amor del pasado intenta solucionar rencores, solo intenta dejar en paz todo y seguir adelante. Decides tener una mascota y entras a un curso de natación este verano. No busques pretextos para no ser exitoso, tu signo siempre será un líder nato, atrévete a realizar todo lo que te propongas.

Virgo

Fin de semana de tomar decisiones personales en cuestión amorosa, recuerda que las parejas son para construir, no para destruir; si ya no están en la misma sintonía de crecimiento, es mejor comenzar de nuevo en otra parte. El viernes habrá oportunidad de crecimiento laboral, solo evita platicar para que no se caiga la propuesta. Lo mejor que tiene tu signo es la fuerza de trabajo y el ingenio, decídete a ser un triunfador. Te invitan a salir de viaje este domingo con tus amigos, ayuda a renovar tus energías. Tu signo es tierra y eso significa que siempre tiene que caminar para lograr fortaleza espiritual. Tus números de la suerte son 16 y 33, y tu color el azul fuerte; úsalo más en tu ropa. Este fin de semana cambias tu celular por uno más reciente y renuevas tu guardarropa para lucir excelente a diario.

Libra

Este viernes prende una vela roja para que las energías cósmicas sean más fuertes en tu vida, recuerda que los Libra son poderosos espiritualmente y eso los hace estar siempre en conexión con lo divino, así que este día debes pedir lo que deseas ya que podrás conseguirlo. Te llega una invitación para ir a comer con tu familia. Haces cambios importantes para sentirte más productivo y empezar el negocio que tanto deseas. Este fin de semana ten cuidado con los problemas de estómago e intestino, sigue con tu dieta y ejercicio. Este sábado haces unos exámenes universitarios, por eso procura estudiar más. Ya no busques a ese amor que no es para ti, es mejor cerrar ese círculo y empezar de nuevo, ya que estos días vendrá a tu vida alguien del signo de agua. Tus números mágicos serán el 12 y 40 y tu color el verde.

Escorpión

La mayor fuerza espiritual estará contigo este viernes, así que tendrás grandes sorpresas en tu vida de pareja. Para los Escorpión que están solteros, el amor verdadero les va a llegar cuando menos lo esperen. Ya no seas tan terco: si ya no te gusta el trabajo en el que estás, es mejor buscar algo mejor. Te va a llegar dinero extra por lotería con los números 09 y 21 y trata de usar más el color amarillo que va ser de la suerte para ti. Sales de viaje para disfrutar unos días de vacaciones o descanso. Ya no busques qué estudiar, tu signo es muy bueno en arquitectura, diseño y todo lo relacionado a relaciones internacionales, así que date esa oportunidad de crecer en lo profesional. Trata de no confiar mucho en los amigos porque un problema que tienen los de signo Escorpión es que siempre los traicionan.

Sagitario

Fin de semana de estar con buena actitud para empezar el ejercicio y una dieta, recuerda que este verano tienes que lucir de lo mejor porque eres el más carismático zodiaco. Si quieres hacerte una cirugía estética, estás en el mejor momento, no te preocupes porque todo va a salir bien. Este viernes te llega una propuesta de negocios y te invitan a participar en un proyecto nuevo, no lo dudes y acepta. Te invitan a salir de viaje con tu pareja para finales de mes. Aprovecha el tiempo, recuerda que lo mejor que le ocurre a tu signo es conocer otros lugares. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 22 y 37, no dudes jugarlos y combinarlos con tu día de nacimiento. Te compras ropa y zapatos en estos días, arreglas la cocina de tu casa o el jardín, te busca tu mamá para invitarte a una comida.

Capricornio

Fin de semana para ordenar tus ideas hacia el futuro, tu signo está en el momento ideal para conseguir cosas grandes en la vida, solo trata de confiar más en tu potencial. Este viernes tendrás unos cambios repentinos de trabajo, trata de poner tu mejor actitud. Te llega la invitación para ir a una fiesta este sábado con tus amigos en la que te vas a divertir. Te cambias el look y decides hacer ejercicio, recuerda que a Capricornio siempre le gusta llamar la atención, este verano debes de verte de lo mejor. Estos días va a llegar un amor nuevo para invitarte a salir, te llega un regalo que no esperabas que te dará mucha alegría. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 30, trata de usar más el naranja y blanco para estimular la suerte, un amor del signo de fuego regresará a tu vida para quedarse.

Acuario

Este viernes estará lleno de buenas noticias, una de ellas es que regresará aquello que creíste que estaba perdido. Tendrás tres días de muchas reuniones, solo trata de no tomar alcohol para evitar accidentes. Debes tener cuidado con los amores, recuerda que tu temperamento te hace estar con dos a la vez y si no tienes cuidado se puede complicar tu relación amorosa, es mejor quedarse con el que te quiere, tus signos más compatibles son Tauro y Escorpión. Fin de semana de trabajo extra y arreglar problemas de tu coche. Te compras ropa nueva y cambias de look, recuerda que no debes confiar tanto en las personas que acabas de conocer. Tus números de la suerte son 05 y 28, usa más el rojo. Un amigo te invita a iniciar un negocio, acepta porque lo mejor que tiene Acuario es su don para las ventas.

Piscis

Este fin de semana tendrás energías positivas muy fuertes que te ayudarán a crecer en lo personal. Trata de seguir con los cursos de idiomas porque serán de gran beneficio para el futuro. Este viernes empieza una nueva etapa de prosperidad, solo tienes que mentalizarte en qué debes hacer para crecer como persona. Te proponen dar clases en una escuela, recuerda que tienes facilidad de ser líder y enseñar a los demás. Los Piscis que están solteros conocerán personas muy afines. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 18 y 35, usa más el azul y verde para atraer la suerte. Preparas un viaje para la próxima semana, cuídate de los chismes en el trabajo trata de no platicar mucho tus problemas personales, ordena todos tus documentos personales porque los vas a necesitar en estos días.