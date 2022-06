Migraña, jaqueca o cefalea: Conoce las etapas de dolores de cabeza

Cuando se presentan esos incómodos dolores de cabeza, muchos para referirse al respecto citan varias palabras o nombres supuestos de la patología, lo que lleva a confusión del significado de su verdadero concepto.

Técnicamente el término cefalea es el más común utilizado para referirse a los dolores de cabeza, afección neurológica muy común en el género femenino. Jaqueca, cefalea o migraña son algunas de las denominaciones que se acostumbra a usar como sinónimos de los dolores, no obstante, no son lo mismo (al menos no todos).

Averigüemos como saber diferenciar los dolores, síntomas y primordialmente, cuales son los factores que desencadenan la afección.

Cefalea. Dolor de cabeza. (Dreamstime)

Cefalea o dolor de cabeza

Cuando se refiere a cefalea, según el Manal de Práctica Clínica de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), la prevalencia es muy alta y constituye el primer motivo de consulta en los servicios de neurología. Cuando se trata de dolor de cabeza la clasificación de la International Headache Society (IHS), distingue más de 200 formas distintas de dolor de cabeza, los resume en 13 apartados según su etiología.

Los dolores de cabeza se dividen en dos grupos, una clasificación que, a falta de un marcador que determine claramente el tipo de dolor, se fundamenta en los síntomas que cuentan los pacientes:

· Las cefaleas primarias, entre las que se encuentran sobre todo las migrañas o jaquecas y las cefaleas tensionales.

· Las cefaleas secundarias, en las que sí existe una causa que las genera y que puede ser el síntoma de otra enfermedad, como alteraciones oculares y fiebre o el uso inadecuado de medicamentos.

El 10% de la población mundial padecen migrañas.

Migraña

Se calcula que, de las personas que sufren migraña, el 60% tiene antecedentes familiares. Nicolás Morera, médico neurólogo argentino explica que “la migraña, que es de dos a tres veces más frecuente en las mujeres, es una de las cefaleas más habituales que suele provocar un dolor que se localiza en un lado de la cabeza, en la zona de la sien. Es un dolor que se siente como “martillazos”. Se suele acompañar de ganas de vomitar, con malestar ante la luz y el ruido (ambos a la vez)”.