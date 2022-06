Para estos signos del zodiaco el amor no es lo suyo, pues ellos siempre cometen el “error” de enamorarse de la persona equivocada, esa que no le es correspondida, porque no cumple con la química o los sentimientos que regalan sin medir las consecuencias del rechazo que les ocasiona que no exista un “Click”.

Signos del zodiaco que siempre se enamoran de la persona equivocada

Aries

Este signo es audaz, fuerte y aventurero, pero también se caracteriza por gastar energías en sueños imposibles y esto incluye insistir en relaciones que no tienen futuro o nunca sucederán. Aries tiene un poco de complejo de salvación y cree con todo su corazón que si alguien no está enamorado de él en este momento, algún día se quedará y todo será un cuento de hadas. La realidad es que esto casi nunca sucede.

Tauro

Los taurinos son perseverantes y lo intentan hasta el final, es decir, son un signo testarudo que no deja que las cosas salgan cuando deben. Por lo tanto, las personas regidas por este signo tienden a quedarse o permanecer enamoradas aunque la relación no tenga posibilidades de éxito.

Escorpio

Es difícil para un Escorpio pensar que alguien no los ama, después de todo, se creen genios. Es por eso que este signo tiende a ser muy confiado y piensa que puede conquistarlo todo y a todos, por lo que hasta el objetivo más difícil no le parece complicado. Lo bueno es que cuando les dicen que no, se acaba la ilusión y pueden seguir adelante.

Sagitario

Son tan románticos que a veces viven amores platónicos. El caso es que Sagitario idealiza en exceso las relaciones y acaba rompiéndole la cara a las personas que no le corresponden o no le interesa vivir todas las fantasías que tiene.

Piscis

El amor es tan importante para Piscis que lo busca en todas partes, especialmente en las equivocadas. Quieren enamorarse y vivir en pareja porque les ayuda a sentirse completos, pero las prisas son enemigas de la perfección y en ocasiones acaban eligiendo a las personas equivocadas por el simple miedo a estar solos.