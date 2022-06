Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 20 al domingo 26 de junio de 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Cuatro de Bastos

Esta semana puede ser una buena semana, pues están todas las cosas dadas para que así sea, pero es, en cierto modo, como un terreno fértil en que se hace necesario sembrarlo y esta es tu tarea. Si no la asumes nada cambiará, por lo que es imprescindible tu gestión activa y comprometida para que se den favorablemente tus expectativas, que también son determinantes. Sin tu voluntad y trabajo poco o nada vas a conseguir.

Tauro

El Loco

Creernos capaces de tener todo bajo control, en cualquier situación o circunstancia, es un autoengaño que podría traernos consecuencias difíciles de encarar. La mayoría de las cosas que pasan, o que nos pasan, no dependen de nosotros y acarrean, muchas veces, cambios importantes y no siempre negativos, por el contrario, muchas veces la vida nos sorprende por regalarnos con algo por lo cual no tuvimos manejo ni injerencia alguna, pero que recibimos con agrado. Aquí la vanidad hay que echarla al tacho de la basura.

Géminis

La Torre

En estos días deberás ser cautelosa con lo que hagas, sobre todo si es algo que no sea lo de costumbre o que escape de una rutina conocida. Tu atención deberás ponerla en lo que aparezca de pronto, que en cierta forma te sorprenda, ya que esto podría traer alguna consecuencia indeseada, panorama que podría cambiar si te abocas a analizar detenidamente la situación antes de actuar o, como último recurso, decides abstenerte, que es más recomendable que arrepentirse.

Cáncer

Seis de Copas

Confraternizar, cultivar la amistad, mantener las mejores relaciones posibles con la familia y amigos, debiera ser, para esta semana, un propósito relevante y positivo que sería bueno considerar en primer lugar, que bien te haría en lo personal y, sin duda, a los que reciban tu cariño y cercanía. “Lo importante de una familia no es vivir juntos … es estar unidos”. La amistad puedes calificarla cuando sabes qué puedes esperar de cada amiga o amigo.

Leo

Nueve de Copas

Semana comparativamente mejor que las anteriores. Tendrás la sana predisposición mental de saber valorar aquellas pequeñas cosas que te son satisfactorias, y extraerlas de una realidad que actualmente es más bien compleja que pródiga en momentos de felicidad. Ocupa cada momento de bienestar que vivas y acreciéntalos con tu especial disposición anímica. Si puedes ayudar a alguien cercano a ti aumentarás de paso tu propio sentimiento de plenitud.

Virgo

Cuatro de Espadas

Cuida tu salud, respeta tus horas de descanso y sueño, procura alimentarte sano. La actualidad es tan compleja que hoy se trabaja o se requiere hacer el doble para conseguir menos de lo que era habitual hace ya largo tiempo. Y, si quieres lograr buenos resultados, te expones a enfermarte. “Nadie está obligada a lo imposible”, no es solo un principio jurídico, lo es también de sentido común y en algún período hasta podría ser obligatorio.

Libra

La Luna

En estos días te costará ver la realidad con la claridad que acostumbras, por lo que, cada decisión que debas tomar, opción que tengas que considerar para actuar en cosas importantes, o cada paso en algo trascendente, deberás evaluarlo detenida y objetivamente y tomarte, en lo posible, tu tiempo antes de dar el paso. Es mejor, a veces, ir lenta pero segura, pues el arrepentimiento derivado de un mal proceder, a veces, es largo y penoso.

Escorpio

Siete de Oros

Todo lo que consideres positivo que pase durante esta semana te lo has ganado. No siempre hay un equilibrio perfecto entre el hacer y el recibir, por el contrario, menos en etapas tan complejas como la que hace ya mucho tiempo, por desgracia, vivimos, en que muchos de los esfuerzos o sacrificios resultan en gran medida frustrados. Lo que no significa, en lo absoluto, restarnos a dar la lucha por todo aquello que necesitamos o queramos lograr.

Sagitario

La Rueda de la Fortuna

Ni lo que nos produce alegría, ni aquello que nos provoca dolor, son eternos en la vida, todo es temporal o cíclico, y, desgraciadamente, no existe la opción libre de elegir, por cierto, aquello placentero, aunque tampoco manejamos lo opuesto, a menos que nuestros errores superen abrumadoramente nuestros aciertos. En estos días podrás disfrutar de lo bueno de la vida, obra de tus acciones, de tus aciertos, y de haber dado los pasos adecuados en el momento oportuno.

Capricornio

El Carro

En esta semana lo que hagas tendrá una trascendencia mayor que la obvia, por lo que serás, una vez más, responsable de tus actos, la diferencia estará en que para recibir el resultado de lo que hagas no tendrás que esperar mucho, pues todo tendrá una respuesta a corto plazo. Deberás definir tus acciones en un tiempo acotado y actuar con confianza en tus medios y, si fuese posible, tener una o dos alternativas dispuestas y viables por si fuera necesario.

Acuario

Cinco de Copas

La vida está llena de hechos que, en un momento dado, pueden afectar negativamente nuestros sentimientos, como así también está lo opuesto, la experiencia de la dicha y la felicidad, ambas son propias de cada cual y deben aceptarse tal como vienen, pues son inevitables. Tenerlo claro no evita ni impide que la tendencia sea evidenciar la felicidad y ocultar la pena, lo que es inútil, y hacerlo nada cambia.

Piscis

Nueve de Bastos

Vivimos un tiempo complejo en muchos aspectos, de todos conocidos y de diversa índole, las amenazas múltiples, de todo tipo, han ido cambiando la forma en que nos relacionamos con nuestros semejantes, y la desconfianza ha ido ganando terreno. Ser precavida, tomar los resguardos necesarios, ha pasado a ser parte del sentido común y nos parece natural, pero, debemos ser cuidadosos en exagerar. En tu caso, toma en cuenta tu intuición en las relaciones, puede ser de gran ayuda.