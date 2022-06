4 bebidas para bajar naturalmente el azúcar en la sangre

Sufrir de hiperglucemia, diabetes o resistencia a la insulina no es tarea fácil. Tener que controlar estos índices puede ser complejo, sobre todo si no sabes qué alimentos y bebidas debes o no consumir y la cantidad límite para mantener tu salud al día.

Con eso en mente, el sitio web de Mega Noticias ha enumerado 5 bebidas que naturalmente pueden reducir el azúcar en la sangre.

Agua: el agua tal cual no puede faltar como bebida importante en la hidratación. Ya sea sóla, a modo de té o preparación similar, el agua es el elemento base para la hidratación y en ocasiones lo único que nos apetece tomar cuando tenemos sed.

Agua

Éste es sin duda el elemento primordial presente en cualquier lista cuando se refiere a cualquier tema de salud. Con una buena hidratación pronto tendrás una ingesta saludable, ayudando a controlar la diabetes y permitiendo el correcto funcionamiento de los riñones, órgano fundamental en la eliminación del exceso de toxinas y minerales a través de la orina.

Leche

Si ya has bebido mucha agua y te apetece algo diferente, un vaso de leche puede ser la solución. Aunque contiene azúcares naturales, proteínas y vitaminas, la leche no aumenta los porcentajes de glucosa como los productos refinados. El líquido puede incluso, mejorar la respuesta de la insulina en comparación con otros alimentos considerados ricos en carbohidratos.

Té

El té sin azúcar también es una opción saludable para los diabéticos. Además de no elevar el nivel de glucosa, la bebida contiene antioxidantes que ayudarán a combatir el daño oxidativo que puede llevar al diagnóstico de esta enfermedad, previniendo enfermedades del corazón.

Té de camomila

Por nombrar algunos tés exactamente, la infusión de manzanilla es una de las más consumidas, debido a beneficios como la reducción de glucosa.

Té de canela

Otro té aconsejable es el de canela, encargado de reducir los niveles de azúcar en la sangre al producir un efecto similar a la insulina donde el cuerpo mueve la glucosa del torrente sanguíneo a través de los órganos. Estudios publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (National Library of Medicine) demuestran que el consumo de esta especia puede aumentar la sensibilidad a la insulina de forma inmediata, con efectos duraderos de hasta doce horas.