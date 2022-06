Señales de que estás saliendo con una persona falsa

¿Alguna vez has escuchado el dicho “si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”? Muchas personas aplican esta frase al iniciar una relación y prefieren abrirse poco a poco, para no caer en trampas.

Sin embargo, también está el otro lado, donde las personas se lanzan a un romance con todo… y terminan frustrados, por lo que la primera idea de dar pasos cortos puede que no sea tan mala después de todo.

“Si te encuentras en medio de una embestida y sientes que esta persona es demasiado buena para ser verdad, probablemente deberías tomarte ese pensamiento en serio y dar un paso atrás, ya que corres el riesgo de enamorarte del o la encantadora, una especie de pareja tóxica que hace que todo parezca que está sucediendo, ya sea real, el romance de cuento de hadas o el amor de Disney que ves en las películas, cuando no lo es”, le dice la psicoterapeuta Cathy Press a Metro UK.

Antes de caer en la “trampa”, es posible deducir las señales que acaba mostrando dicha persona. A continuación, entérate de las mentiras más comunes impuestas por estas personas

Dicen todo lo que quieres escuchar

Incluso si no te gusta todo lo que sale de la boca de una posible cita, a menudo ocurren desacuerdos. Si absolutamente todo es exactamente lo que sueñas escuchar, no es tan bueno como parece.

Planean un futuro irreal a tu lado

Fingir el futuro es otra táctica clásica para hacerte ilusiones y hacer que te involucres en una relación. Un “lobo con piel de cordero” te promete el mundo: matrimonio, bebés, viajes, etc., pero eso es solo para que te aferres a él.

Dicen “te amo” demasiado rápido

¿Parece que las cosas se están moviendo súper rápido? Si es así, sospeche. Si solo has tenido unas pocas citas y ya te están colmando de cariño extremo, de promesas y de decirte te amo, lo mejor es que replantees tu relación con esa pareja.

Te compran grandes regalos

“Tienes que preguntarte: ¿el regalo realmente me trata y me hace sentir especial? ¿O me lo dieron para hacerme sentir endeudado y tal vez usarlo en el futuro como palanca o excusa cuando quieren que haga algo que no quiero hacer?”, explica Cathy.