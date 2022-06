Famoso influencer maltratador y su pareja golpeada vuelven con ‘ridículo’ video

Hace unas semanas atrás se hizo viral en redes sociales un video en el que se ve claramente al influencer Carlos Feria empujando a su pareja Adriana, tan fuerte que la hizo caer al piso frente a su pequeña hija. Esta acción causó indignación en sus seguidores, sobre todo al escuchar el “terrible” discurso con el que el colombiano intentó enmendar su error.

A través de su cuenta en Instagram, compartió un video en el que pretendía explicar lo sucedido, sin embargo, causó más indignación al tratar de normalizar el maltrato.

“Pido disculpas a todas las personas que vieron ese video, a todas las mujeres, no hay excusa para justificar este comportamiento. Aclarar que esto no es un tema de marketing, nuevamente les pido disculpas, aquí hablo desde mi corazón sin decir algo que no sea verdad”, escribió Feria en la publicación que días después eliminó de su perfil.

Asimismo, en la grabación que duraba aproximadamente 15 minutos dijo: “Nosotros no somos la única pareja que pasa por esto, solamente porque somos personajes públicos y esto se vuelve viral y ustedes lo ven tan mal, porque somos personajes públicos, pero esto pasa todos los días, hay maltratos, hay peleas muy fuertes entre parejas”.

Por su parte, Adriana aseguró: “Él sabe que fue un error y mujeres, yo decía, ‘el día que a mí un hombre me toque me pierde para siempre’, y eso era lo que iba a hacer, pero me pidió perdón de corazón y yo he visto como Dios ha hecho una obra en él”.

“Los dos estamos juntos, vamos a estar juntos, porque nos casamos, porque nos amamos, no porque nos tocó. Llevamos cinco años de relación. Nosotros seguimos juntos, con nuestra hija, esto es un hogar, no es un cuento de fantasías, esta es la vida real y esto pasa en la vida real”, expresó Feria para sellar sus palabras.

Como era de esperarse, tras sus declaraciones recibió cientos de críticas al pretender que en una familia “es normal” la violencia en algún momento. Recientemente, los famosos de las redes sociales compartieron un nuevo video que generó más indignación.

Influencer maltratador comparte video junto a su pareja

A través de sus redes sociales, Adriana y Carlos compartieron un video que se supone debía causar gracia, pero lo que en realidad causó fue indignación. Es más que evidente que todo el tema del maltrato lo han tomado como juego.

De prinicipio, en la grabación aparece sentada frente a un espejo diciendo: “Tengo que contarles algo muy triste... Carlos y yo terminamos esto es algo que... “ en ese momento la interrumpe su pareja diciendo: ¿cómo así? qué cosa yo te dije que quería tener 5 hijos”.

“Pues por eso 5 hijos como soy yo la que tiene que cargarlos en la barriga cómo no es usted, tengo que cargarlos 9 meses a cada uno, no no no, terminemos” cerró Adriana.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana, @rechismes, compartió el video y los usuarios reaccionaron indignados. Mira la publicación:

“Par de ridículos”, “vamos a dejar de darle importancia a esa pareja la verdad ni se lo merecen, mientras uno como mujer se preocupa por ella y por su hija, ellos lo que hacen es burlarse y enviar un mensaje desafiante por parte de ella.”, “Y se supone que esto es gracioso (?)”, “qué contenido tan pésimo”, “yo feliz pensando que por fin ella se valoraba y lo dejaba” y “date cuenta mujer”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.