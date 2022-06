Estos son los 3 signos del zodiaco que son considerados los peores amigos

No es una regla y eso no significa que no puedas confiar en estas personas, pero a veces, cuando se trata de amistad, algunos signos del zodiaco son un poco más difíciles de maneja, porque no les gusta ser amables, ni mucho menos conservar a sus amistades.

Signos del zodiaco que son considerados los peores amigos

Libra

Son los amigos más sinceros, el problema surge cuando se vuelven dependientes, cuando piensan que eres solo de ellos y tratan de acaparar tu atención. Pueden ser muy dulces, pero pueden estar demasiado apegados.

Virgo

Son los más críticos del zodíaco y ni siquiera son fáciles con sus amigos. Incluso si no lo dicen en serio, tienden a herir los sentimientos de los demás con su sinceridad. Otro punto negativo es la manipulación que suelen ejercer, diciéndole a la persona cómo debe sentirse y actuar, de lo contrario no eres lo suficientemente bueno para ser su amigo.

Piscis

Son soñadores y esto puede llevarlos a ver solo lo que es importante para ellos. Es un signo complejo y profundo, estas cualidades explican la facilidad para guardar fuertes rencores. Idealizan a las personas y cuando las cosas no salen según lo planeado, pueden ser crueles.