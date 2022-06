Para algunos signos del zodiaco las energías están orientadas a ser un poco más densas, por lo que todos sus planes estarían pasando por momentos poco favorables y que les harían tener o abordar situaciones complejas, pero que sabrán sobrellevar mientras los astros no apunten a su favor.

Signos del zodiaco que estarán pasando por situaciones complejas

Libra

El miedo a seguir adelante o dejar ir lo que ya no te sirve puede traerte indecisiones. No dejes que la inseguridad haga los deberes y afronta los cambios de forma positiva, con paciencia y planificación. Al dedicarte al trabajo y a la creatividad de una manera más mental, puedes mejorar tu estado de ánimo, forma de expresarte y cosechar los buenos frutos.

Capricornio

Será fácil sentirse desorientado y sospechoso; recuerda que este es un momento de descubrimiento y conexión con la intuición. Sé tú y cree en tu potencial frente a los problemas, soltando lo que ya no es compatible con tu energía. Decir adiós a lo que hay que terminar en la vida nunca es fácil, pero necesitas confiar en tus objetivos, cuidar la vida laboral, personal y amorosa con enfoque.

Piscis

Momento en el que tu paciencia puede estar al límite y necesitas evitar el egoísmo. Piensa en otras personas, pero concéntrate principalmente en construir buenas intenciones en tu vida. Permita que las cosas sucedan y no se rompa los sesos para resolver todos los problemas; Es importante soltar, porque no todo es como queremos. La tristeza y la melancolía no ayudan, pero necesitas darte tiempo para conectarte con tu interior y sanar algunas heridas.