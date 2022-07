Azúcar en la sangre: 3 tés que ayudan a controlar los niveles de glucosa

Mantener los niveles de azúcar en la sangre es una misión muy importante, especialmente para quienes han sido diagnosticados con diabetes o problemas relacionados con la insulina.

Después de todo, cuando los niveles de glucosa son normales, ayudan a mantener una buena salud. Por eso, el portal Meganoticias ha enumerado tres tés que ayudan con la tarea. ¿La mejor parte? Son deliciosos y fáciles de preparar.

Té de camomila

Según un estudio, una taza de té de manzanilla al día ayuda a lidiar con las complicaciones de la diabetes. La investigación ha tenido resultados positivos en la reducción de la glucosa en el torrente sanguíneo de los ratones.

Té de canela

La canela produce un efecto similar al de la insulina, es decir, con ella el cuerpo traslada la glucosa del torrente sanguíneo a los órganos. Otro estudio demostró que la especia puede aumentar la sensibilidad a la insulina inmediatamente, con efectos que duran hasta 12 horas.

Té verde

Mientras esté hecho sin azúcar, el té verde es una opción saludable para las personas con diabetes. Una investigación de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, esta bebida contiene antioxidantes que previenen el desarrollo de enfermedades del corazón.

Otras recomendaciones

Mantener el nivel de azúcar en sangre dentro del límite recomendado por el médico puede suponer un desafío. Esto se debe a que muchas cosas hacen que el nivel de azúcar en sangre cambie, en ocasiones, de repente.

La alimentación saludable es la piedra angular de una vida sana, con o sin diabetes. Pero si tienes diabetes, debes saber cómo los alimentos afectan tus niveles de glucosa en la sangre. No es solo el tipo de comida que comes, sino también cuánto comes y las combinaciones de tipos de comida que comes.

La actividad física es otro aspecto importante de tu plan de control de la diabetes. Cuando haces ejercicio, tus músculos utilizan el azúcar (glucosa) para obtener energía. La actividad física regular también ayuda a tu cuerpo a usar la insulina de manera más eficiente.