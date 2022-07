Las ocasiones en las que William levy y Elizabeth Gutiérrez han dado señales de una reconciliación

William Levy y Elizabeth Gutiérrez fueron pareja por al menos 22 años y juntos tuvieron a sus dos hijos: Christopher y Kailey, sin embargo, su romance estuvo envuelto a lo largo de los años en polémicas por las presuntas infidelidades del cubano a la madre de sus hijos y fue a principios de 2022 cuando anunciaron finalmente su separación.

Levy es uno de los actores más cotizados del momento tras el éxito de la telenovela ‘Café con aroma de mujer’ que está disponible en la plataforma de streaming Netflix, además, a lo largo de los años ha destacado por su atractivo físico.

Por su parte, Gutiérrez ha destacado como actriz, modelo y empresaria. Además, a sus 43 años, también es una de las mujeres más bellas de las pantallas.

Las señales de reconciliación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Al parecer William y Elizabeth se dieron un tiempo para sanar, mientras disfrutan de sus proyectos profesionales, pues el cubano ha cobrado fuerza como actor y modelo de grandes marcas.

“Donde hubo fuego cenizas quedan”, es el dicho que gira en torno a la ex pareja, pues algunos internautas aseguran que podría haber una reconciliación próximamente, tras los distintos mensajes que han realizado los en sus redes sociales.

En uno de ellos Levy habló sobre valorar a la persona que sabe pedir perdón y conversar luego de una discusión.

“¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo. Si tienen esa persona. Cuídenla. Porque no se encuentra fácilmente”, comentó.

En otro de sus historias sobre estar enamorados y los verdaderos amigos.

“Con el tiempo aprendí que hay que creer en los hechos, no en palabras. Que grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos. Aprendí que estar enamorado es la más bella de las locuras”, agregó.

Del otro lado, Elizabeth también ha realizado algunas indirectas al padre de sus hijos.

“Las palabras no me lastimaron. La persona que me las dijo, sí”, expresó Gutiérrez. Además, también ha compartido: “rezo a Dios para que cure lo que sea que duela”.

Los distintos mensajes que han colgado han sido las pistas que alertan que los famosos se estarían dando una nueva oportunidad. Aunque no está confirmado su unión, ellos han remarcado que serán familia para siempre pues los unen sus hijos y su gran historia de amor.