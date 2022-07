Señales de que un hombre verdaderamente cambió y puedes confiar en él

Volver a adentrarse en una relación con una persona que te hirió es como lanzar una moneda al aire: puede ser que todo vuelva a ser igual, o quizás esa persona sí cambió como dice y ahora puedan estar juntos de manera sana.

No obstante, hay que tener en cuenta que nadie puede forzar a otra persona a cambiar. Este es un proceso y decisión individual que requiere tiempo, esfuerzo y mucho trabajo interno, por lo que no creas que de la noche a la mañana, todo será diferente.

Los expertos coinciden en que esto no es malo, pero tiene un límite. “Hay grados y hay cosas que se pueden negociar, pactar, ajustar o decidir de forma conjunta. Eso sí, siempre respetando la individualidad o la identidad del otro. Hacer pequeños ajustes no significa que perdamos o negociemos nuestros valores”, dice la psicóloga, Gabriela Paoli, a La Vangurdia.

Así que es bueno aterrizar las expectativas y entender que no va a cambiar ni rápidamente ni todo sobre él. Si sientes que ya no funcionan como pareja o que no es lo que esperas en un compañero, es mejor deciós adiós para siempre.

Señales de que un hombre verdaderamente cambió

Se esfuerza a diario por ser mejor

No se quedó solamente en las promesas, realmente se le ve la intención por cambiar y buscar ayuda. Por ejemplo, fue al psicólogo para tratar ese problema, va a terapia y cuando llega el momento de la verdad, tiene actitudes diferentes y más sanas.

Pese a que no sea perfecto, se esmera para remendar sus errores contigo y es muy transparente sobre lo que está viviendo. Se comunica y te expresa sus sentimientos.

Ya no hay excusas

Entendió que estaba cometiendo daños a la relación y ahora en vez de buscarle largas al asunto o ponerse a la defensiva, asume su responsabilidad.

No se bloquea o huye ante los problemas que tengan como pareja, sino que pone de su parte para buscar la mejor solución.

Sus palabras van a la par de sus acciones

Se acabaron las falsas promesas: si dice que te quiere ver, va hasta tu casa, y así con cada una de las intenciones que te expresa. Es una persona más honesta y coherente con lo que siente y quiere para su vida.