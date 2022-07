Señales iniciales de problemas de salud mental y cómo puedes ayudar a esa persona

Es verdad que buscar ayuda profesional para manejar problemas de salud mental es un territorio desconocido para la mayoría y las personas tienden a dejar de lado estos problemas pensando que están haciendo un gran alboroto por un problema menor o que todo debe estar en su cabeza. Probablemente también se preocupen por la reacción de sus familiares y amigos si están tomando terapia.

Además, al igual que otros problemas de salud, comprender los problemas psicológicos no es tan fácil y los síntomas no siempre son evidentes. Es posible que uno tampoco esté dispuesto a gastar tiempo y dinero en su salud mental, ya que no es una prioridad para la mayoría.

Debasmita Sinha, psicóloga y directora clínica de Manah Wellness habla sobre algunos signos comunes de que uno puede necesitar un profesional de la salud mental.

Señales de que puedes necesitar ayuda profesional para tratar tus problemas mentales

“Los problemas de salud emocional prolongados (por lo general, que duran dos semanas o más) por lo general deben discutirse con un profesional de salud mental. Estos problemas incluyen mal humor o tristeza, ansiedad/incapacidad para relajarse, confusión mental o problemas de concentración, fatiga inexplicable/dificultad para comenzar o pasar el día; sentirse repentinamente desinteresado en cosas que antes disfrutaba; tener pensamientos de autolesión o acabar con la vida; o cualquier cambio inexplicable en el apetito y/o el sueño”, dice la psicóloga.

El experto en salud mental dice que si bien es posible que tu salud emocional no interfiera con tu funcionamiento diario o tus responsabilidades profesionales, sí indica que algo necesita atención. Ella enfatiza que, como todas las dolencias, los problemas de salud mental, si se detectan a tiempo, aumentarían sus posibilidades de recuperación.

Incluso lidiar con eventos difíciles requiere ayuda

Otra señal de que necesita ver a un profesional de la salud mental es que no puedes hacer frente a un evento difícil de la vida por tu cuenta. Incluso las personas más saludables pueden tener problemas con eventos estresantes o períodos de transición en sus vidas. Obtener apoyo profesional de salud mental desde el principio puede amortiguar el impacto emocional y prepararlo para lidiar con la angustia que acompaña a estos eventos.

“Si perdiste a un ser querido, atravesando un divorcio o una ruptura, una reubicación estresante o un nuevo proyecto, sufriendo una agresión física o mental, es posible que necesites ayuda”, dice Debasmita Sinha.