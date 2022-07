No todo debe pasarse por alto en el amor, especialmente lo que duele y hace que la conexión sea tóxica. Sin embargo, a algunos signos del zodiaco les cuesta más dejarse ir incluso cuando se trata de conexiones que se han vuelto destructivas. Por eso este grupo está llamado a ser uno de los que no se da por vencido ante una relación altamente complicada.

Signos del zodiaco que no se dan por vencido durante las relaciones que son complicadas

Tauro

Tauro siempre trata de controlar sus sentimientos y asuntos del corazón, buscando la estabilidad y usando su fuerza para superar los obstáculos. Este signo valora el apoyo y los que cumplen las promesas, por lo que puede ser difícil alejarse aún cuando las cosas se compliquen, ya que se llega a las últimas circunstancias. No le gusta enfrentarse a cambios radicales y sumisiones. Todo para él es muy significativo si todavía hay algún tipo de lealtad.

Cáncer

Puede que Cáncer tenga barreras, pero cuando las personas llegan a su vida luchará hasta el final para que permanezcan. Este signo no se desalienta, incluso cuando se le aconseja dejar atrás algo que ya se ha convertido en una carga. Su lado protector a menudo le impide dejarse llevar y no intentar una vez más que todo salga bien. Cortar lazos siempre será doloroso y tu vida sufrirá enormes cambios ante esta situación. ¡Se necesita coraje!

Escorpio

Escorpio lidia con la intensidad constantemente y esto tiende a prepararlos para mantenerse firmes incluso frente a grandes tensiones. Él “soporta” muchos problemas en la relación y puede entrar en dinámicas tóxicas que naturalizan conductas poco saludables. Muchas personas de este signo piensan que el amor es un campo de batalla en el que todo vale, ya que les cuesta dejarlo ir.

Piscis

Piscis puede profundizar de manera muy significativa en sus relaciones y crear lazos extremadamente fuertes en su vida. No siempre sabe cómo lidiar con los problemas y tiende a distanciarse emocionalmente, pero no puede cortar los lazos con quien sea que sea su corazón. Esta situación fácilmente se vuelve dolorosa para ambas partes y desaparecerá hasta que no quede nada