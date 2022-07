Muy pocos lo logran: ¿Puedes encontrar un gato en la siguiente imagen?

Los retos de habilidad visual se han puesto de moda en las redes sociales.

No es para menos, si se toma en cuenta que hay algunos que, en verdad, ponen a prueba la capacidad, rapidez y paciencia de los internautas.

¿Fácil o difícil? Encuentren al gato en la imagen

Tal es el caso de este ejercicio. Sólo tienen que encontrar a un gato en una imagen.

A simple vista podría parecer sencillo. ¿Qué tendría de complicado hallar a un minino entre el pasto?

Bueno, pues inténtenlo, pero les advertimos que no es nada fácil.

Los gatos y su capacidad para camuflarse

¿Comprobaron que el reto es muy desafiante y complicado? Todo se debe a que los gatos tienen la capacidad de camuflarse.

Para todos aquellos que lo consiguieron a la primera, en verdad los felicitamos. Tienen una gran vista, digna de cualquier detective.

Si no lo hicieron, no se preocupen. Después de todo, como les comentamos, estos retos no son tan simples como parecen.

Para auxiliarlos, les vamos a dar un consejo más. ¿Les parece? De hecho, dar una ayudadita no significa que el acertijo se vaya a simplificar demasiado.

¿Pueden encontrar a un gato en esta imagen?

¡Pongan atención!

Y ahora, ¿lo lograron? Si lo hicieron son buenos para este tipo de retos. En caso contrario, pueden apreciar más abajo la respuesta de este complejo test.

¿Pueden encontrar a un gato en esta imagen?

La habilidad del camuflaje de los gatos

Todo se complica debido a que los gatos tienen la capacidad de camuflarse. De hecho, esta acción es mucho más común de lo que parece.

Las rayas y manchas en el pelaje de estos animales tienden a evolucionar, lo que da lugar a una variedad de patrones que los ayudan a esconderse entre la naturaleza y el entorno que los rodea.

¿Pueden encontrar a un gato en esta imagen?

¿Pueden encontrar a un gato en esta imagen?

El gato escondido en el televisor

De hecho, los ambientes domésticos también forman parte de los escenarios donde los mininos adquieren una capacidad para “esconderse”.

Es más, un gatito se camufló detrás de un televisor que estaba apagado. Su dueña se tardó 10 minutos en encontrarlo hasta que el apareció frente a la pantalla.

Así que les aconsejamos muy bien por donde andan, es probable que se hayan cruzado con decenas de gatos sin saberlo.