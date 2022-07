Los signos del zodiaco que le temen a la soledad, pero suelen ocultarlo

Mientras que algunos signos del zodiaco no tienen miedo de admitir que odian estar solos, otros se guardan su miedo a la soledad, pero sufren mucho, porque no saben cómo canalizar cada una de sus situaciones o sentimientos.

Signos del zodiaco que le temen a la soledad

Aries

Aries cultiva en secreto el miedo a enfrentarse al rechazo y la soledad. Sabe cómo hacerse cargo y guiar su vida sin la ayuda de los demás, pero cuando las personas lo toman desprevenido y le dan la espalda, puede sentirse sentimental y no controlar bien sus emociones. No siempre pides ayuda, pero puedes intentar cambiar tu actitud para no sentirte solo.

Virgo

Los virgo logran “tragarse” la soledad e incluso aprovecharla, pero en el fondo se sentirán más sensibles que nunca. Suele lidiar con este sentimiento viéndolo desde un punto de vista práctico y tratando de validar sus razones, pero puede ocultarlo y no pedir ayuda a quienes podrían tenderle la mano, actitud que puede generar resentimiento y tristeza.

Escorpio

La soledad asusta a los Escorpio y, por mucho que parezca que siempre tienen el control, acaban lidiando mal con la sensación de tener que tocar el barco sin nadie que les ayude ni les escuche. Su terquedad puede darle la fuerza para seguir su camino con convicción, pero recordará este momento con claridad y no olvidará a quienes no lo apoyaron.

Acuario

La soledad es necesaria para este signo, pero cuando no la elige, acaba lidiando con el sentimiento de rechazo e incluso de ira. Intentará ver este sentimiento desde una perspectiva adulta, pero en el fondo sentirá que algunas emociones se salen de control. Es importante analizar el perdón y la comunicación para que no te sientas solo enojado.