¡Harta de esperar! Mujer se mete por la ventanilla de auto servicio de un McDonald’s y prepara su propia comida

El auto servicio es definitivamente una de las invenciones más amadas a nivel mundial, la oportunidad de conseguir tu comida favorito sin siquiera tener que dejar tu vehículo es algo ahora casi básico para muchos, pero si algo sabemos todos es que a veces una cosa tan sencilla como esa puede acabar complicándose como ha pasado en un McDonald’s.

A nadie le gusta esperar más de lo necesario por su comida y esto es lo que ha llevado a una mujer a meterse en las instalaciones del sitio de comida rápida para prepararse ella misma su orden, el suceso fue captado por los empleados y rápidamente llegó a TikTok, donde se volvió viral y fuente de risas y meses por parte de los usuarios.

Se metió por la ventanilla del auto servicio para hacer su comida

El video fue compartido inicialmente por el usuario @greergreer, además se explica lo que llevó a la decisión de la mujer. Los empleados del McDonald ‘s no podían tomar más órdenes debido a la falta de guantes, así que debían de esperar a que llegaran más, pero la mujer no estuvo muy de acuerdo.

En las imágenes se puede ver como una joven vestida con enormes tacones de plataforma y un vestido rosado entra por su cuenta por la ventanilla de servicio para poder tener acceso a la cocina y al parecer está sumamente entusiasmada por sus acciones.

“Señora se sube por la ventana de McDonald ‘s porque no estábamos tomando más pedidos PORQUE no tenemos guantes” lee la descripción. Pero el video no muestra imágenes de ella realmente cocinando su pedido y por supuesto, generó dudas en los internautas, quienes no dudaron en comentar.

Las reacciones ante el video de la mujer entrando a McDonald’s

“¿Al final si logró conseguir su comida?” preguntó uno de los usuarios, generando toda una lista de personas que preguntaban sobre la comida y lo que la mujer había pedido, por desgracia aún no se tiene ninguna respuesta.

Por otro lado, alguien destacó que “Finalmente todo se ríe y no hay peleas 😂 es bueno ver a la gente tranquila y relajada, todos debemos ser comprensivos a menudo” haciendo referencia a un episodio reciente donde un empleado tuvo que pedir a un cliente que abandonara el auto servicio por ataques verbales contra el staff.