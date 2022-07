Mujer reconoció a su atracador de hace 10 años y no dudó en confrontarlo: ahora son amigos

En Tik Tok, una de las plataformas más usadas en el mundo, se hizo viral la historia de Lupita Villalobos que, de manera jocosa, contó la anécdota de cuando reconoció al hombre que la asaltó diez años atrás y de cómo continuaron en contacto.

El asalto ocurrió cuando ella, en compañía de tres amigos, se dirigió al Cerro de Hermosillo, México, para estudiar. Villalobos contó que mientras iban subiendo, fueron interceptados por varios hombres que les pidieron sus pertenencias.

Sin embargo, estaba lejos de imaginarse que el encuentro con Alejandro, su atracador, iba a ser famoso tantos años después. Según su relato, a pesar de la situación, el hombre se portó de manera educada con ella y no le quitó el bolso ni unos brazaletes de oro que tenía en el brazo.

“Yo estaba temblando de los nervios y cuando empecé a bajar, le dije que al menos me ayudara. Ahí muy caballeroso me bajó mi asaltante y cuando me dio la mano me di cuenta de que tenía una quemadura”, contó la joven.

De hecho, fue ese detalle de la mano y la piel reseca del hombre que permitieron que Lupita pudiera reconocerlo años más tarde. El reencuentro se dio en su supermercado en el que el hombre trabaja como cajero. Allí, no dudó en preguntarle si era él el del recuerdo, a lo que, de manera sorprendida, respondió que sí. Alejandro aprovechó para contarle que, por ese acto de generosidad, en su momento recibió “una paliza”.

Lo más insólito del caso es que después de esta última interacción, el hombre la contactó por Instagram y le contó que, por casualidades de la vida, su pareja era seguidora de Lupita y había visto el video.

Por esta razón, le pidió un saludo y aprovechó para traer a colación pequeños detalles de ese día, lo que fue muy bien recibido por la creadora de contenido.