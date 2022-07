Cuatro beneficios de fomentar los juguetes en la niñez

Las nuevas generaciones han cambiado y con ellas han llegado dinámicas particulares de interacción con el mundo exterior. Esto, debido a factores asociados a la tecnología que han impactado la vida de millones de niños, sin embargo, siguen prevaleciendo actividades para que los más pequeños disfruten de los juegos mientras exploran el mundo que los rodea.

De acuerdo con Hasbro, una de las marcas de juguetería en Colombia, si bien los niños han adoptado la tecnología como una nueva forma de conectarse y aprender de su entorno, los juguetes tradicionales no se han quedado atrás y mantienen su valor y relevancia a lo largo de los años, sin discriminar edades.

La Corporación Juego y Niñez, entidad que contribuye al cierre de las brechas en educación y desarrollo humano en el país, en “El juego, un asunto serio en la formación de los niños y las niñas de Colombia” concluye que estas actividades contribuyen al desarrollo de competencias ciudadanas y emocionales, manejo de conflicto, empatía, reglas, entre otros beneficios.

Juguetón 2021 Con tu participación, niños de condición vulnerable podrán tener un juguete. (Dreamstime)

· Creatividad e imaginación: el mundo es de formas, colores, texturas, olores y mil sensaciones. Por ello, actividades que involucran la creatividad como moldear masas, permiten materializar los pensamientos y dar rienda suelta a la imaginación, característica primordial en los niños. Asimismo, la creación de manualidades le apuntan a que los más pequeños puedan explorar sus habilidades motrices.

· Expresión emocional y desarrollo de valores: cuando los niños generan afinidad con juguetes que recrean figuras humanas o de mascotas se facilita su manera de entender los gustos, aficiones, emociones y demás sentimientos que se expresan a partir de estos juegos, también se abre el camino al desarrollo de valores como la bondad y el cuidado por medio de juguetes.

· Autonomía: crear figuras con masas de Play Doh ayuda a que los niños y niñas adquieran cierta libertad para escoger y decidir qué pueden hacer a partir de lo que se tiene. Este aspecto fomenta la autonomía y la capacidad para manejar los recursos. Además, es una manera de explorar y permitir la curiosidad sin restricciones o normas, por lo que se da paso a la creación de ideas originales.

· Agilidad: el desarrollo de habilidades que involucran la motricidad gruesa, robusteciendo los músculos, afinando el equilibrio, la coordinación, la planeación y ejecución de movimientos, son indispensables en la etapa de crecimiento infantil.

Finalmente, es un hecho que el mundo moderno ha permitido un híbrido entre lo digital y lo real, no obstante, es relevante que los juguetes sigan siendo una herramienta esencial en el crecimiento de los más pequeños. “Hasbro se ha preparado para que las marcas tradicionales puedan extenderse a lo digital y adoptar diferentes formatos, pero los juguetes de Play Doh, My Little Pony, FurReal o Baby Alive, enfocado a niñas y niños más pequeños, se mantienen por su naturaleza y objetivo de ofrecer momentos cargados de diversión, imaginación, creatividad, necesarios para la etapa de la niñez”, afirma Andrés Gómez, gerente de la compañía para región Andina.