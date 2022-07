“Dar amor no es un delito”: Así se defendió la mujer que tuvo relaciones en un balcón de Cartagena

Nuevamente la ciudad amurallada es objeto de un escándalo, esta vez por un video de una pareja de turistas que decidió tener relaciones en un balcón colonial del Centro Histórico de Cartagena, ante la mirada de varios transeúntes. El hecho se registró el pasado fin de semana del sábado 15 de julio, en una de las casas tradicionales de la ciudad.

Los habitantes de la ciudad creen que estos hechos le están dando una mala imagen y mal reconocimiento, además de ser un muy mal ejemplo para niños y jóvenes. Finalmente, las autoridades habrían deportado al ciudadano extranjero, la habrían impuesto una sanción económica y la inhabilidad de su visa.

Al respecto de estos hechos, la mujer que habría protagonizado el hecho salió a brindar declaraciones en un video que se ha difundido en redes sociales. Como Emily Barrios se identificó la mujer que tiene 22 años y quien contó que en medio de los hechos habrían sobornado a dos agentes de policía.

La mujer también contó que en se encontraba bajo los efectos del alcohol durante el acto y decidió cumplir la fantasía de ella y su acompañante, con quien habría alquilado el lugar para pasar vacaciones. Luego de la escena, la mujer contó que dos agentes de policía le habrían solicitado un soborno para olvidarse de la situación, al cual ellos habrían accedido.

“Nosotros como personas serías, admitimos y asumimos el problema, y dijimos que éramos nosotros los que estábamos protagonizando el acto. Ellos dijeron que nos iban a multar, llegaron diciéndonos y hablándonos sobre las leyes”, contó la mujer.

Luego, explicó que los amigos extranjeros con los que estaba pasando la noche de fiesta en ese lugar reunieron un dinero para poder pagarle a los agentes de Policía con el objetivo de que “el problema no pasar a mayores”. Cuenta que una vez entregaron el dinero, cerca de 3.000 dólares, siguieron en la fiesta en la estaban, pensando que el problema se había acabado.

Sin embargo, luego de la viralización del vídeo, la Policía, evidentemente, siguió llegando al recinto para hablar sobre la conducta irregular en la que habrían caído. La mujer también dijo que no le parecer que se “enfrasquen” en su conducta cuando a diario se ve en varias partes de Cartagena la trata de menores de edad y otras problemáticas.

“Dar amor no es un delito. El amor no roba, no mata, el amor es algo que todos hacemos a diario. No entiendo por qué se enfrascan en esas cosas cuando hay cosas peores en el país”, concluye el video de la mujer.