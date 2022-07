Error viral: Albañiles construyeron esta escalera que no lleva a ninguna parte

Un curioso video está dando la hora en Tik Tok. Se trata de un clip de apenas 16 segundos en el que se observa una construcción con un error evidente. La escalera de caracol que inicia en el techo termina contra una pared, citó Milenio.

“Aquí viendo una obra de Chay”, dice el usuario @crissparedes01 “Ha hecho una escalera, no sabemos por dónde va a bajar. ¿Oye Chay, por dónde va a bajar la gente?, ¿Qué has hecho, Chay, qué has hecho?, dice entre risas el autor del video que acumula más de 2.4 millones de vistas y cuenta con varios clips que continúan con la historia.

Un enredo

Los albañiles son un gran apoyo de ingenieros y arquitectos, y tanto pueden llegar a aprender, que ellos solos pueden diseñar y construir edificaciones usando el cálculo de la experiencia.

Sin embargo, al mejor cazador se le va la liebre, y tal parece que esto fue lo que le sucedió al constructor de la escalera que, al parecer, lleva a la estación 9 ¾ de Harry Potter.

“Mediante otro video, se resalta el “error” de los trabajadores con la escalera que da a la pared y que además tiene un barandal que impide que las personas pasen por ahí. “No hay soporte, solo está anclada, por lo tanto, no va soportar mucha carga, así que se puede desplomar esa construcción”; “Obviamente es una escalera temporal hasta que llegue el inspector de la municipalidad. La hubieras hecho de metal y después vendías la chatarra”, “Es una invasión al espacio público, la municipalidad lo mandará a demoler” se lee entre las reacciones del post de TikTok.

No es la primera vez

Los errores en construcción son más comunes de lo que se piensa, y lo peor es que muchas veces se hace evidente demasiado tarde, cuando ya la obra está casi terminada.

Es así como se han hecho escaleras sin considerar las rampas para sillas de ruedas. Luego intentan ponerlas pero quedan tan inclinadas que sería un deporte extremo bajar o subir por ellas.

También se han hecho alcantarillas en áreas altas que no sirven de nada cuando llueve muy fuerte, o cajeros automáticos bancarios en un lugar tan alto que los clientes no alcanzan a la pantalla. Al menos así lo reseña un artículo de about.haus.com

El A,B,C, de la construcción siempre recomienda tener varios puntos bien seguros antes de iniciar una obra: Planificar toda la construcción, contar con los planos, disponer de un presupuesto suficiente, tener permisos municipales, no olvidar el factor clima y los escenarios futuros.

