Por infiel: mujer le puso aceite de ají habanero a los condones de su exnovio

Este viernes, 22 de julio, se conoció un caso viral en el que Augustah Hubble, una usuaria de TikTok contó que para vengarse de su exnovio, quien le fue infiel, decidió aplicarle aceite de ají habanero a los condones que tenía. Cuando estaba en la relación aseguraba que era muy feliz y así lo evidenciaba a través de las redes sociales.

Hubble en declaraciones que le dio al diario británico Jam Press, aseguró que antes sentía que vivía un sueño a poder tener un hombre como su expareja a su lado: “Era un hombre perfecto, me compraba flores semanalmente, me daba regalos y me rogaba durante meses que fuera su novia. Me pidió que me casara con él en varias oportunidades”.

Sin embargo, contó que un día le encontró en el carro una caja de condones, lo que le pareció muy extraño porque cuando ellos tenían relaciones sexuales no los utilizaban.

Por lo que se dispuso a investigar qué era lo que sucedía, hasta que descubrió que le era infiel justamente con una amiga muy cercana. Se puso a revisarle el celular hasta que encontró conversaciones “picantes” con sus amigas.

Así que un día decidió que como venganza les pondría ají habanero a los condones que estaban en el corro y así supo cuando él los usó, porque le comentó del ardor que tenía y ella amablemente le puso hielo.

Sin embargo, eso no fue todo, la mujer después de un tiempo se convirtió en la novia del padre de su exnovio y ahora es la madrastra.