Un perrito ya mayor fue abandonado y conmovió en las redes sociales

Las historias con finales felices siempre cautivan y más cuando se trata de animalitos en situación vulnerable. Justamente es el caso de Adriano el perrito viejo y enfermo que fue abandonado por quien decía ser su dueña, el caso se hizo viral y conmovió a miles.

La mujer dejó al perro junto a una carta en la que decía que se llamaba Adriano, que tenía 14 años y que tenía ya tres años completamente ciego. Lejos de quedar bien, la mujer ha sido cuestionada por la decisión que tomó al desprenderse de una mascota cuando más necesita de cuidados.

Todos los detalles

En la carta, la ex duela de Adriano explicó que el perrito “Es bueno, no muerde, la comida casera le cae mal y que no sabe comer huesos, todo en letras grandes y con marcador café”, citó la nota de Unotv.

Este caso sucedió en Argentina. En la publicación se detalla que Belu, la persona que lo encontró, “se contactó con una asociación en Argentina, donde este caso sucedió, el can fue recibido en el albergue y aunque sigue esperando un hogar permanente, otra mujer llamada Ceci le ofreció un hogar temporal”.

Ver reporte aquí:

Sin explicaciones

La mujer que abandonó a Adriano no agregó los motivos personales que la llevaron a cometer el acto que tanto han criticado.

Sin embargo, en cuanto se supo la noticia, muchos colaboradores han enviado donaciones y han manifestado palabras de consideración con el perrito que vive sus últimos años y espera por una verdadera madre que lo cuide y comprenda los efectos de su deterioro físico.

Su caso es una historia triste con final feliz ya que no le falta gente que le está brindando amor y todo lo que necesita.

El medio colombiano Semana citó lo que escribieron en el caption del video donde se observa a la mujer dejando a Adriano: “Yo me pregunto, ¿cómo haces para salir de tu casa, con la cartita escrita, ponerle el pretal, su correa, y sacarlo a caminar como cualquier otro día, sabiendo que lo vas a abandonar? ¿Cómo puede haber gente con tanta maldad?”.

Contenido relacionado

Clonación de mascotas: Haz una réplica de tu perro por 50 mil dólares

Abuelito lleva a su perro anciano al veterinario en carriola