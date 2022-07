Thalía celebró aniversario con Tommy Mottola y la tildan de interesada: “con dinero cualquiera”

Thalía y Tommy Mottola se encuentran de celebración y es que recientemente la pareja recordó sus 23 años de unión. En especial, la intérprete de No me acuerdo que le dedicó una emotiva publicación en las redes sociales.

La pareja se encuentra unida desde finales de los noventa cuando se conocieron gracias a la música, y de la mano, han logrado los mayores éxitos de la cantante y conformar una familia con dos hijos.

Para homenajarse, ambos disfrutaron de una íntima velada a bordo de un yate, en el que también recorrieron los Hamptons y rememoraron que ahí, en una mansión del productor musical, tuvieron sus primeras vacaciones.

“Corría el año 1999 cuando me invitaste a pasar un verano en tu casa de los Hamptons. Llegué con 12 maletas, mi perrito, ¡y nunca regresé!”, expresó la cantante, dejando en claro que desde su primer encuentro, saltaron las chispas.

“23 años después, ahora viendo esa casa que fue nuestro nido de amor a la distancia, siento el mismo o más amor por ti, mi amado esposo. Gracias por amarme tanto ayer, hoy y siempre… tal cual soy. ¡Que viva la vida y que viva el amor!”, agregó.

Sin embargo, rápidamente las críticas hacia Thalía y Tommy Mottola aparecieron, tildando a la mexicana de interesada por la abultada fortuna y la gran influencia que tiene el empresario en el mundo del entretenimiento.

“Yo también me hubiese enamorado con esa casa”, “Si me hubiese invitado un millonario, yo tampoco regresaría”, “Y desde ahí dejaste trabajar”, “Te cambió la vida porque si no, seguirías haciendo novelas”, “Me pregunto si la historia de amor sería la misma con un pobre”, “Si la invitaban a una casita, no serían 23 años de amor”, “Con dinero cualquiera se ama”; le expresaron en los comentarios, pero ninguno de los dos respondió.