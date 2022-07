Una “amante en serie” que viaja por el mundo para tener sexo con esposos y asegura salvar matrimonios

Probablemente para la mayoría de las personas una infidelidad es razón suficiente para llegar al final de un matrimonio, pero para esta mujer una situación como esa podría más bien ayudar a fortalecerlo. Esta “amante en serie” se dedica a satisfacer las fantasías de hombres casados en todo el mundo y segura que no hace más que salvar matrimonios.

Sin duda alguna el sexo es una parte fundamental de una relación y según especialistas en sexología y psicología, puede ser uno de los puntos que mantenga el lazo entre dos personas funcionando, como también puede ser lo que ropa dicho lazo y por lo visto, Gweneth Lee parece ser una guardiana de lazos.

Gweneth Lee, la mujer que tienen más de 10 años viajando por el mundo y acostándose con esposos de otras mujeres

Luego de más de 10 años dedicados a ser dama de compañía, la nativa del barrio de Chelsea en Londres se ha abierto ante las masas para compartir sus experiencias y contar cómo cree que sus servicios han salvado a más de un matrimonio de un trágico final.

Según ella, todo inició cuando descubrió que su esposo “estaba saliendo con mujeres en IllicitEncounters.com, el principal sitio de asuntos del Reino Unido, y pensé “si no puedes vencerlo, únetele”. Inclusive luego de la muerte de su esposo, decidió seguir usando el sitio para tener sexo con hombres casados.

“Si todos mis amantes tuvieran que permanecer fieles a sus esposas por el resto de sus vidas, todos se divorciarían. Sus matrimonios funcionan porque se les da un poco de libertad y saben que, al salir conmigo, no habrá ningún problema. No voy a llamar a sus esposas y causar problemas” afirmó Gweneth.

La filosofía detrás del trabajo de Gweneth Lee

Según Leee “He estado soltera desde que mi esposo murió hace más de 10 años. He estado saliendo con muchos de mis hombres durante varios años, pero no soy exclusiva con ninguno de ellos. Todos son como yo, y no les gusta estar confinados por la monogamia”.

Para ella, hay un tipo de hombre que puede amar profundamente a una mujer por toda su vida, pero saben que esa mujer no puede seguirles el ritmo sexualmente y es su trabajo ayudar a estas parejas a no volverse infelices y poder seguir viviendo su amor por años.