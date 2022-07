Conmovedor: joven con cáncer no pudo ir a su graduación y rector le hizo ceremonia en el hospital

Elvis González, luego de años de estudio en la Universidad Autónoma del Caribe, ubicada en Barranquilla, y, a pesar de ser diagnosticado con leucemia, logró culminar su carrera de Diseño Gráfico.

Como era de esperarse quería asistir a su graduación, pero, tal como lo señala Noticias Caracol, sus médicos le advirtieron que no podía asistir por motivos de salud, y que debía permanecer hospitalizado.

De acuerdo al portal 24 horas, debido a esta condición del alumno, el propio rector de la casa de estudios, Mauricio Molinares, organizó una pequeña ceremonia al interior de la habitación de la clínica donde se encontraba hospitalizado González.

En un acto de bondad y solidaridad, el docente llegó hasta el hospital con una toga y el diploma de Elvis para que este pudiera tener una titulación como la merecía. “Hermano, felicitaciones, vamos a graduarte”, expresó Molinares.

“Los médicos, al parecer, no permiten que tú puedas ir a graduarte en la universidad, pero si tú no vas allá, nosotros venimos acá a graduarte. Aquí, en esta bolsa yo he traido tu toga y tu birrete. Yo ya me he acabado de mudar aquí abajo en la puerta de la clínica”, le dijo el rector.

Elvis junto a su familia. Foto: 24 horas.

Además de lo anterior, el representante de la casa de estudios le entregó un reconocimiento especial por su disciplina y constancia.

Tras este solidario gesto que le permitió recibir su título, González expresó su agradecimiento a la Universidad Autónoma del Caribe por “toda la dedicación que me dieron para poder convertirme en un profesional”.