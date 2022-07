Las formas en las que la vida extraterrestre en Marte se “escondería” de los científicos

Desde hace varios años, los científicos han tratado de conseguir pruebas que indiquen que existe vida en algún lugar del espacio. Y si bien de momento no han llegado a nada concluyente, un grupo de expertos enfocados en Marte especula que las formas de vida extraterrestres podrían estar escondidas no muy lejos de la superficie de este planeta.

Un estudio reciente indicó que debajo de su superficie puede haber algún tipo de forma de vida que está “escondiéndose” de los científicos. Esto se debe a que cualquier evidencia de aminoácidos sobrantes de un momento en que Marte pudo haber sido habitable probablemente esté enterrada al menos a dos metros bajo tierra.

Estos aminoácidos son un componente clave en la construcción de proteínas esenciales para la vida. Pero debido a que Marte carece de un campo magnético, su superficie está sujeta a una gran cantidad de radiación cósmica que destruye los aminoácidos. Sin embargo, debajo de ella pueden haber algunas señales que pueden llevar a los expertos a nuevas teorías.

“Nuestros resultados sugieren que los aminoácidos son destruidos por los rayos cósmicos en las rocas de la superficie marciana a velocidades mucho más rápidas de lo que se pensaba”, dijo Alexander Pavlov del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. “Las misiones actuales del rover de Marte se profundizan en aproximadamente dos pulgadas (alrededor de cinco centímetros)”.

A propósito de esto, los científicos buscan darle un nuevo enfoque a las investigaciones en Marte, con muchos de ellos planteándose utilizar nuevos rovers para perforar de manera más rápida y profunda la superficie del planeta.

La vida podría ser indetectable a simple vista

A pesar que no la podemos ver, no significa que no exista vida en Marte. Y es que tal y como comentó la científica de la NASA, Moogega Cooper, estas podrían estar presentes de otra manera. “¿Solía existir agua en Marte? Sí. ¿Tiene Marte alguna química interesante que podría haber albergado o sostenido vida? Sí”, aseguró la experta.

A propósito de esto, señaló que los microbios en la Tierra pueden existir en ambientes extremadamente duros y lo mismo podría decirse de Marte, por lo que no descarta que este tipo de vida se encuentre en el planeta rojo de alguna manera.