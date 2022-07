Metaverso: el camino hacia la evolución de la moda

El metaverso ha llegado para quedarse, y no solo hablando en términos económicos o con los denominados NFT’S. Este nuevo universo que está a puertas de convertirse en nuestra segunda realidad.

El tema del metaverso no es algo nuevo. La realidad aumentada, los universos digitales y la socialización por medio de avatares personalizables es una tendencia que ha tomado mucha fuerza de la mano de los videojuegos, y si bien, la moda se basa en un producto netamente tangible, esto no ha sido un impedimento para ver como esta industria ha querido formar parte en esta revolución digital.

Esta revolución viene de la mano con las nuevas tendencias que vemos en el mercado actualmente. Después de dos años de vivir la crisis sanitaria de la que nadie se salvó, esto despertó la obligación de buscar la forma de conectarse con los demás, y la herramienta más útil fue el mundo digital.

“En este momento, a nivel internacional muchas marcas han estado anunciando su ingreso al metaverso. Esto, desde hace dos años debido a la explosión que se ha visto en la era digital y después de ver como Facebook cambió su nombre a ‘Meta’, vendiendo sus propias colecciones digitales uniéndose también con videojuegos, como es el caso de Balenciaga, donde decidieron lanzar su colección a traves de un video juego, o Gucci lanzando su más reciente colección limitada por medio de Roblox; un popular videojuego”, afirmó Ileana Salazar, CEO de MetaHouse Studio y experta en temas digitales.

En el metaverso se estima que las grandes marcas le apuesten al 100%, puesto que saben cómo podrán llegarle a más consumidores por medio de esta vía; usando los avatares que los usuarios del metaverso crean para poder navegar en este universo que sigue siendo desconocido para muchos.

No solo eso, se tiene la creencia de que, por ser un universo intangible, las personas pagarían dinero por un producto que no puede ser tocado, pero esta no es la manera en la que funciona, Si bien se adquirirá este producto, también viene en conjunto con una prenda física. Es decir, tanto el avatar del usuario como la persona real y humana, tendrán la misma prenda en diferentes contextos. digital, como en el mundo real con la prenda física.

En Latinoamérica aún no se ve este fenómeno, pero según Ileana, es gracias a la falta de conocimiento y cultura que hay en cuanto a este tema, ya que se cree que el metaverso está ligad a las criptomonedas, al bitcoin, y las nuevas moneas digitales que se ven hoy en día, y que ya han sido adoptadas ya aceptadas como métodos de pago formales.

“Todavía hay algo de miedo ante estos temas, pero a medida que se vaya conociendo sobre los costos de desarrollos, se darán cuenta de lo beneficioso que es. Es momento que se empapen del tema y mirar como funcionan para saber que necesitan, y no perder una inversión grandísima, con pinitos como en la realidad aumentada les servirían como marca.”

Sin duda alguna el metaverso será un hito en la historia de la tecnología´, tanto así que ya en Medellín, a través de la plataforma MetaHouse, se creó el primer centro comercial digital y metaversal, donde en efecto, funcionará como un recinto netamente digital con experiencias de compra muy ligadas a la realidad, pero trabajando en este contexto.

A pesar de no ser tendencia está catalogada como una en sí

A este punto el metaverso no puede ser considerado como una tendencia, pero aún así este es uno de los términos que se emplea, y a esto se le vienen sumando otras grandes tendencias para la temporada otoño-invierno.

La tendencia futurista es a la conexión perfecta con este nuevo universo que se forma, y que ha conquistado las pasarelas de moda alrededor del mundo.

Balmain y Dior han sido algunas de las marcas que han apostado por sumarse a este movimiento, no solo por el contexto global coincidido, también acompañados en la idea de apostarle a estética futurista que ya ha enamorado a gran parte de la industria, tomando referencias de equipamiento de motociclistas, o elementos de la cultura pop como las cintas de ciencia ficción.