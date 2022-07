Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 29 al 31 de julio del 2022

Para el último fin de semana de julio, Mhoni Vidente te da a conocer qué es lo que te espera en el amor, la fortuna y en el trabajo según tu signo zodiacal. Además sabrás cuáles son tus números de la surte y los colores que te favorecerán.

Aries

Tus palabras de suerte estos días serán “poder de adaptación” y “relaciones públicas”, es decir, te encuentras en tiempo de conocer a personas positivas y con intelecto personal, sobre todo, tendrás el poder de adaptación para desarrollar tus planes a futuro. Serán tres días de buena fortuna a tu alrededor, recuerda que es tiempo de crecer en lo económico. Tendrás mucho trabajo y te ofrecerán uno muy bien pagado, así que no desaproveches la oportunidad. Los Aries que tienen pareja seguirán muy estables, solo intenten dejar de lado las infidelidades y maduren en su vida amorosa. Sábado de fiesta con tus amigos, arreglarás tu cuarto y sacarás de tu closet lo que ya no utilizas. Tu golpe de suerte llegará con los números 03 y 21 y usarás más el color rojo. No tengas tanta confianza con personas que acabas de conocer.

Tauro

“Adelante, sin miedo” y “alcanza tus sueños” regirán tu vida a lo largo del fin de semana, es decir, para Tauro es el momento ideal de avanzar en su vida laboral y crecer económicamente. Llegará un nuevo proyecto que te hará crecer en lo profesional y te ayudará a cumplir tus sueños.Tendrás muchas tareas pendientes en tu trabajo. Recibes una invitación para salir a cenar; acepta y déjate querer. Viste colores fuertes para atraer el amor. Un familiar te buscará para invitarte a una fiesta. No interrumpas el ejercicio, recuerda que tu signo es el más atlético del zodiaco. Iniciarás una maestría o curso de inglés. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 19, solo evita platicar tu suerte. A los Tauro casados les vendrá un embarazo sorpresa y a los solteros un nuevo amor del signo de agua, no lo dejes pasar y toma esa oportunidad.

Géminis

Durante este fin de semana tus palabras de suerte serán “rejuvenecimiento” y “fuerza vital”, por lo que deberás sacar lo mejor de tu interior y recuperar el tiempo perdido. Los Géminis avanzarán hacia la jovialidad y una mentalidad más positiva. Fin de semana de reacomodar tu vida, tu signo es el más ágil de pensamiento y eso te hace buscar el mayor bienestar; tomarás decisiones que cambiarán tu entorno. Recibirás un dinero extra en la lotería con los números 00 y 18. No seas tan rencoroso en el amor, si tu pareja todavía te ama, dale otra oportunidad para estar en paz. A los Géminis solteros les vendrá un amor del signo Aries o Libra, el cual será muy compatible; no pongas trabas a la relación y déjate querer. Los Géminis casados deberán evitar las peleas innecesarias y retomar la confianza perdida a lo largo de los últimos meses.

Cáncer

Te dominará este fin de semana el “crecimiento personal” y la “energía de Dios”, es decir, para tu signo son momentos de madurar y dejar atrás lo que te hacía daño. Empezarás una vida más placentera y la energía de Dios te hará sentir bien en todas las formas, así que trata de usarla más en cada momento de tu existencia. Tendrás mucha prisa por salir adelante de situaciones complicadas en el amor, no olvides que tu signo es el más romántico del zodiaco, pero también el más dramático, así que intenta poner en orden tus sentimientos. Viernes de salidas con amigos. Recibes un dinero extra con los números 07 y 21. Compras ropa y cambias tu look. Este domingo arregla bien tu casa y acomoda tus muebles para que las energías se renueven en tu entorno. Controla tus viajes, también es importante ahorrar dinero.

Leo

“Pasión” y “supervivencia” dominarán tu fin de semana, debes aplicar mayor pasión en tu trabajo y vida diaria. Fin de semana de festejos, recibirás regalos que no esperabas y te organizarán una fiesta este viernes. Recuerda que tu signo es uno de los más ‘fiesteros’ del zodiaco y el pretexto ideal es tu cumpleaños, solo evita juntar a amores del pasado para no tener problemas con tu pareja actual. Cuidado al manejar, eres muy impulsivo y esto provoca que conduzcas rápido. Recibes un golpe de suerte con los números 04 y 27, solo agrega tu fecha de nacimiento para aumentar tu suerte. Si eres Leo soltero, este fin de semana será de muchos amores fugaces y apasionados, solo cuídate para evitar problemas. En el trabajo, los chismes pueden traer problemas, mejor evita involucrarte en situaciones que no te corresponden.

Virgo

Reflexionarás sobre tu relación en pareja este fin de semana, tu signo es así, muy extremista, otras veces triste o alegre. Te recomiendo que encuentres equilibrio para evitar cualquier problema emocional. Practica ejercicio y medita, eso te alimentará el espíritu y las buenas energías que te rodean. Viernes de juntas de trabajo y revisiones de tus jefes, por lo que deberás estar muy atento a lo que te pidan laboralmente para evitar problemas. Recibes un dinero extra por la venta de un coche. A los Virgo que están solteros les vendrá un amor del signo Aries o Géminis, que será muy compatible. Aprende a conocer a tu pareja poco a poco y no seas intenso en la relación. Vendrá un golpe de suerte con los números 05 y 16. Usa los colores rojo y blanco para incrementar tu suerte en asuntos personales y el trabajo.

Libra

Tus palabras de la suerte son “reencarnación y confianza”, es momento ideal para que te vuelvas más saludable y empieces una vida con mejor alimentación y salud mental. Recuerda que la confianza no se gana, sino que se otorga, así que tu signo, como es el justiciero del zodiaco, se gana la confianza de los que lo rodean. En el amor, tus signos más compatibles son Capricornio, Piscis y Cáncer. Este viernes tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con los juegos de azar y trámites de trabajos, aprovecha este día para avanzar en la planificación de tus proyectos. Hablas con un expareja para cerrar ese capítulo. Operarán a un amigo y por eso darás mucho apoyo moral. Tus números de la suerte son 05 y 29. Trata de hablar con tus compañeros de trabajo para coordinarse mejor y sacar los proyectos que tengan en puerta.

Escorpión

“Solución y oportunidades” son tus palabras de la suerte, así que encontrarás la respuesta a tus problemas y vendrán a tu vida las oportunidades de crecimiento laboral que tanto deseas. Fin de semana para pintar y arreglar tu casa o departamento, recuerda que a tu signo siempre le gusta vivir bien y ser ordenado, aprovecha tus vacaciones para hacer los arreglos necesarios. Tendrás un pequeño disgusto con tu pareja, trata de no hablar de más y estar tranquilo. Este viernes tendrás una junta de última hora con tus jefes para hacer cambios de puestos. Será un fin de semana divertido y de muchas fiestas, solo no hagas gastos de más y trata de ahorrar. Este sábado será mágico para ti y más en lo amoroso con tus signos compatibles: Géminis y Cáncer, y tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 22.

Sagitario

“Fortalecimiento y perseverancia” son las mejores palabras de la suerte para el signo de fuego, reflejan el trabajo constante para ser mejor y tener óptimos resultados en el trabajo. Por fin tendrás una pareja estable. Viernes de estar con mucha emoción por las sorpresas agradables que la vida te tiene en este día, mantén una actitud positiva y sonríe a la fortuna porque te va a llegar lo que tanto deseas. Trata de vestirte de colores claros y ponerte mucho perfume antes de salir de casa. Ten cuidado con los pleitos con tu pareja y trata de no darle tanta importancia a lo que te dice, recuerda que tu signo es fuego y eso te hace ser muy impulsivo, así que conserva la calma. A los Sagitario que están solteros les llegará un amor nuevo de Acuario o Aries. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 11.

Capricornio

Tus palabras de la fortuna son “decisiones y evolución”, ambas te dicen que debes madurar y avanzar profesionalmente. Además de tomar la decisión de qué quieres para tu vida futura. Recuerda que tu signo es el más fuerte de carácter del zodiaco y esto te hace siempre estar a la defensiva, pero debes aprender a controlarte y disfrutar lo que tienes a tu alrededor. Cuídate de problemas de piel o infecciones. No cortes a ese amor que es incondicional, recuerda que ese tipo de personas siempre tienen que estar a tu lado, sigue con tu dieta o piensa en hacerte una cirugía estética para lucir mejor. No comas mucho porque puedes enfermar del intestino. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 11. Saldrás de viaje con tus amigos o pareja y te divertirás mucho, trata siempre de ser feliz en todo lo que realices.

Acuario

Es tiempo de curar heridas del pasado porque eso ya no se puede cambiar, así que debes tener equilibro en todo lo que realices para que no atravieses por depresiones ni angustias, esto será así porque tus palabras de la suerte son “equilibro y sanación”. Comenzarás a vivir una hermosa etapa amorosa. Te invitan a salir este viernes con tus amigos y te divertirás mucho. Verás a un amor del pasado con quien buscarás quedar en paz para avanzar en tu vida. Terminas de hacer los cambios necesarios en tu casa para vivir más cómodamente. Te enterarás que un familiar está enfermo y por eso darás todo tu apoyo moral. Trata de dormir más en estos días para que tu fuerza se renueve al máximo. Cuídate de problemas del intestino, come más saludable y haz ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 13.

Piscis

“Renovación y purificación” son palabras que se basan en la transformación positiva, es el momento de depurar todo lo negativo de amistades y amores que solo te quitan el tiempo, debes renovarte por completo porque la buena suerte llegó a tu vida. Tu signo se hace presa de muchas energías negativas y de malas personas, trata de darte baños con pétalos rojos y blancos este viernes para que se limpie tu energía. Te van a proponer irte a vivir lejos por un trabajo nuevo. Busca la compañía de tu familia este fin de semana que te hará mucho bien. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 23. Te vas de viaje y sales de compras al extranjero. En cuestión amorosa, por fin te va a llegar esa pareja sentimental que tanto deseas, solo trata de darle su espacio y su tiempo. Decides dar clases los fines de semana.