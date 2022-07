Modelo brasileña de OnlyFans es sacada de un mercado de Miami

Si bien es cierto que aquellos que decidan entrar al mundo de OnlyFans tienen oportunidad de engrosar su cartera, gracias a las suscripciones que acumulen, también lo es que pueden enfrentar algunos malos tratos y prejuicios en su día a día.

Los influencers que optan por abrir su cuenta en el sitio de contenido privado, que en muchas ocasiones se especializa en imágenes y videos íntimos, suelen ser estigmatizados por parte de la sociedad.

Así le sucedió a la brasileña Iara Ferreira, quien triunfa en OnlyFans con miles de suscriptores, que le generan una gran cantidad de efectivo, pero se vio discriminada en un mercado de Miami.

La estrella de la plataforma para adultos reveló que la corrieron de un supermercado por ser demasiado “hot” y utilizar ropa que dejaba poco a la imaginación.

Ferreira sostuvo que un empleado se acercó a ella para pedirle que abandonara las instalaciones del lugar.

De acuerdo a la sudamericana, el trabajador era su compatriota, la reconoció y pensó que iba a desnudarse y filmar dentro del negocio, para incrementar sus seguidores en las redes sociales.

La rubia sostuvo que se encontraba sola en el sitio, del que no dio el nombre y tampoco dijo cómo estaba vestida en ese momento.

“Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, todos los días, y nunca pasé por eso”, indicó al diario británico Daily Star. “El empleado me acusó de algo que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque soy hot”, continuó.