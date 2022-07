Mujer pierde sus manos en fábrica de Perú y con este monto la quieren indemnizar

Johana Bastidas Terán, de 40 años, perdió ambas manos mientras trabajaba en una fábrica clandestina de suela de zapatos ubicada en el distrito de Los Olivos, en Perú.

“Perdí mis dos manos, tanto la derecha como la izquierda. Yo ya no me puedo valer por mí misma, no puedo hacer nada, no puedo trabajar. Mi vida cambió completamente”, contó a ATV Noticias.

Según el mencionado medio, la madre de familia de nacionalidad venezolana tenía un mes trabajando como obrera en la fábrica. Ella laboraba casi 12 horas al día, sin contrato, sin seguro ni implementos de seguridad, pero lo hacía para poder enviar dinero a su país y así ayudar a sus cuatro hijas.

El trágico hecho ocurrió cuando Johana manipulaba una máquina inyectora de calzados y sus manos quedaron aplastadas por la prensa durante casi 30 minutos, triturando todos sus dedos y gran parte de las palmas.

“Mi hermana empezó a gritar, a ver como sus manos se iban moliendo, como sus dedos iban sonando sus huesos. 25 minutos más o menos quedó sus manos atrapadas ahí”. — Yenny Bastidas. Hermana de la agraviada.

“En lo que él apaga la máquina ya vemos que está saliendo la sangre, mis dedos triturados, mis huesos sonaban como se partían”, agregó Johana.

Rápidamente la abogada de la empresa puso precio a las manos de Johana

De acuerdo al citado programa televisivo, la mujer venezolana fue trasladada a una clínica en Surco, donde los médicos no pudieron hacer nada para salvarle sus manos pese a que fue sometida a cinco operaciones . Debido a que ya no puede valerse por sí misma, ella exige una reparación civil.

Al respecto, la abogada de la empresa, Martha Leo, le respondió lo siguiente: “¿Usted sabe cuánto cuesta un muerto, señora, en la Fiscalía? Un muerto, 5.000 soles. Una mano, ¿cuánto cree que cuesta? 2 mil o 3 mil soles (Unos 500 dólares), por eso le digo. Es mejor que él le pague la indemnización. Acá en el Perú es así”.