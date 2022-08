3 perfumes unisex para presentarte más elegante en cualquier ocasión

Entre tantas variantes de perfumes y colonias, en este 2022 se han vuelto tendencia las colonias unisex, sobre todo tomando en cuenta que hay sectores de la población que están a favor de quebrar los estatutos establecidos del género y la identidad, por lo que buscan más aún una fragancia que no se alinee con algún género especifico.

Es importante notar, sin embargo, que cada perfume unisex tiene sus propias características y debes conocerlas antes de hacer la compra.

Según especialistas, estos aromas combinan notas tradicionalmente usadas en los perfumes femeninos con otras utilizadas tradicionalmente en los perfumes masculinos para hallar un resultado afín a cualquier tipo de persona y que serán ideales para personas que buscan un aroma refrescante.

De esta forma, con las colonias unisex que te mencionaremos a continuación podrás romper con todo tipo de estereotipos, combinando notas frutales con aromas acuáticos, todo reunido en fragancias consistentes y fuertes que te permitirán marcar tu huella al llegar a cualquier lugar:

Según expertos en el rubro, primero tenemos el agua de Loewe como una de las colonias con mayor prestigio, al estar inspirada en la sutileza del agua. Se trata de un aroma dinámico y refrescante que combina notas cítricas sofisticadas con otras más cálidas y duraderas.

Otra de las opciones será CK One, de Calvin Klein. Desde su nacimiento en 1994, esta fragancia para hombre y mujer aporta un toque desenfadado, femenino e ideal para el día a día. Sus notas cítricas y frutales de salida combinan genial con un fondo cálido de madera, ámbar y almizcle que serán la tentación de cualquier persona.

Finalmente, otra de las cúspides de la elegancia es This is Us, de Zadig&Voltaire. Esta colonia es una de las más suaves y envolventes del mercado, combinando notas avainilladas y almizcles con otras más vibrantes como el pachuli.