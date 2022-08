Piqué y Shakira: Fotos de los desaires que advertían la falta de amor hacía la cantante

Shakira y Gerard Piqué se mantienen en la mira pública tras su separación y las distintas pruebas de desplantes del jugador hacia la madre de sus hijos. Aunque ellos eran considerados una de las parejas más sólidas de la farándula le pusieron fin a su romance tras 12 años juntos y comienzan a salir las pistas de la falta de amor del español hacia la cantante.

Aunque Shakira destilaba amor en sus redes sociales por Piqué, fueron distintas las oportunidades en las que él la ignoró e incluso la humilló públicamente con sus desaires.

Tras las indiferencias del astro de fútbol y sus infidelidades, la intérprete de ‘Antología’ le puso fin a su relación para priorizarse y vivir feliz junto a sus hijos, Sasha y Milan.

Las señales de un amor en picada

Aunque la noticia cayó como un balde de agua fría a sus fans, algunos seguidores ya habían captado señales que indicaban falta de interés de una de las partes.

Piqué rechaza un abrazo

Recientemente se hizo viral un vídeo donde Shakira intenta abrazar a Piqué en medio de una ceremonia del F.C Barcelona luego de que fuera galardonado, sin embargo, él ignora a su pareja para seguir conversando con el dueño del club.

Un momento incómodo que vivió la cantante y que muchos aseguran que le sacó una lágrima.

Indicios de un final esperado

Otro de los momentos en los que Piqué comenzó a dar señales de su falta de amor fue durante un partido frente al Murcia de la Copa del Rey, donde marcó un gol y no realizó el tradicional 2 con el que le dedicaba los goles a Shakira, para recordar que él y Shakira cumplen años el 2 de febrero.

Los elogios ignorados

Los últimos meses previos a la ruptura de la pareja, la famosa destiló amor en sus redes sociales hacia Piqué, dedicándole distintas publicaciones mientras le expresaba su amor, orgullo y admiración.

Sin embargo, ninguno de estos mensajes fueron respondidos por el futbolista, ni siquiera les dejó un me gusta. Su posición fue criticada por los internautas.

El rechazo sexual

Para ponerle la guinda al pastel, durante una entrevista el defensa español minimizó la intimidad que mantenía con la cantante colombiana, al revelar que lo emocionaba más estar en una cancha de fútbol que tener sexo con su pareja.

“Me gusta más ir al campo del Espanyol que al del Madrid. A mí, el día que suba el Espanyol suba a Primera yo me alegro porque voy a ir allí a jugar. Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben (…). Que te rías y se jod** más. Es un placer, no hay nada comparable en el mundo, es que te diría que ni el sexo, dijo.