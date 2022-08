Mujer con las uñas más largas del mundo las pierde luego de un accidente y queda devastada “fue lo más dramático que me ha sucedido”

Personas en todo el mundo buscan conseguir un récord mundial a toda costa, pero muchas veces los más extraños son los primeros en aparecer en el libro de Records Guiness, como es el caso de Lee Redmond y sus enormes uñas, lamentablemente su nombre acabará desapareciendo debido a un accidente reciente que le hizo perder lo que la hizo famosa.

La nativa de Utah, Estados Unidos, tenía ya años siendo la reina de las uñas largas y con su nombre apareciendo en el libro de Récord Guiness año tras año y por supuesto la catapultaron a la fama mundial, llegando a tener a apariciones en televisión y con los medios haciendo fila en su puesta para poder obtener una entrevista.

La mujer con las uñas más largas del mundo pierde su récord luego de accidente

En su pico, las uñas de Lee alcanzaron a medir un total conjunto de 8.65 metros, siendo la de su pulgar derecho la más larga, con el sorprendente tamaño de 90 cm. Además, dejó más que claro en varias ocasiones su dedicación.

👉👉 Lee Redmond oriunda de Salt Lake City en Utah, EE. UU. Dejó crecer las uñas en ambas manos alcanzando un total de 8.65 metros (28 pies 4.5 pulgadas). ¿Harías lo mismo? pic.twitter.com/q3Q8h3f979 — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) November 8, 2019

Luego de no cortar sus uñas desde 1979, Lee se ha enfrentado al final de una etapa en su vida, pues un accidente automovilístico acabó rompiéndolas. El accidente cuádruple la dejó muy malherida y tuvo que ser trasladada al hospital “Lo primero que vi fueron mis uñas y comencé a llorar”.

“Perder las uñas ha sido lo más dramático que me ha pasado en la vida. Creo que fue mi nieto el que dijo: ‘Abuela, son como tu bebé; los has cuidado durante 30 años y las has perdido en un segundo” comentó Redmond.

El final de una etapa para Lee Redmond

Actualmente el récord de la mujer con uñas más largas del mundo lo ostenta Ayanna Williams y Lee también aprovechó para aclarar ante los medios que, a pesar de que sus uñas eran parte de su identidad, ya las cosas han quedado en el pasado.

El hombre con las uñas más largas es Melvin Booth, con una longitud total de 9,05 metros entre sus diez uñas.



Por muy extraño que parezca, la mujer decidió recopilar lo que sobrevivió de sus uñas y las guarda en una bolsa plástica como un recuerdo de lo que fue una total dedicación de tres décadas para conseguir su récord. Actualmente Lee está retirada y se dedica a cuidar a sus bisnietos.