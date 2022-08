Estos son los mejores métodos para conservar y cuidar tus perfumes

Los perfumes, tanto de hombre como de mujer, así como también los unisex, van a durar no sólo dependiendo del uso que se les da si no que además necesitan de múltiples cuidados para que no pierdan su esencia.

Es por eso que hoy te traemos algunos métodos infalible para ayudarte a cuidarlos y conservarlos en su estado óptimo, para que así puedas sacarle su mayor provecho a tu fragancia favorita.

En primer lugar, por más que algunos envases sean opacos para evitar el impacto de los rayos de sol, la fragancia deberá estar guardada en un lugar poco iluminado, prácticamente oscuro. Esto para evitar que los rayos de sol oxiden el líquido, causando que su aroma se vaya o que tenga un olor viejo, ya que el calor influye de forma negativa a sus componentes. Además, también se debe prestar atención a la temperatura, ya que si lo posicionamos lejos de la ventana o dentro del tocador, perdurará más.

Hablando del ambiente en el que se encuentra el perfume, también es importante mencionar que muchas veces se comete el error de guardar los perfumes en el baño sin sabe que al momento de bañarse, se creará una humedad diaria, causando que la esencia de la fragancia cambie con el paso del tiempo. Es por esto que se debe buscar un lugar ideal y si es frío mejor, ya que la fragancia dura más si se coloca en un ambiente frío.

Luego de cada aplicación, el usuario deberá tapar el frasco de la fragancia, para así mantener el olor y que no se vaya perdiendo.

Por último, aunque es un hábito bastante común llevar la fragancia es una cartera o bolso o dejarlo en el auto para usar cuando se está en la calle, esto no es recomendable porque acelerará la descomposición de los perfumes.