Porque amamos los juguetes: estas son nuestras recomendaciones para el Día del Niño

La comunidad geek suele conectar bien con los más pequeños de la casa. El gusto por series de animación, videojuegos y cómics, puede facilitar la búsqueda de un buen regalo para ellos. Pero también, vale la pena saber que nuevos juguetes se presentan para este Día del Niño.

Después de las vacaciones de invierno, los más pequeños de la casa quieren seguir divirtiéndose y qué mejor estar preparados para festejarlos con algo que desean o los sorprenda. Aquí te dejamos un listado de juguetes que son tendencia este año, que sumado al amor y regaloneo en familia transformarán este 7 de agosto, Día del Niño en Chile, en un domingo increíble.

Opciones para crear

Estimular la imaginación, la creatividad y potenciar las habilidades motrices de los preescolares puede ser una entretenida sorpresa. Con el Horno de Pizzas de Play-Doh podrán jugar a que son chefs preparando comida de masitas Play-Doh con más de 25 ingredientes, las que podrán jugar a hornear y entregar en una caja de pizza como las reales.

Hasbro

Y, por si fuera poco, con el Kit Veterinario de Play-Doh podrán examinar al cachorro, hacerle crecer la lengua, peinarlo e incluso quitarle las pulgas. Los encuentras en www.hasbrostore.cl

Hacer tu propio T-Rex

Para este Día del Niño Playmore trae este un increíble modelo para poder construir un T-Rex mecanizado y funcional. Es ideal para todos los entusiastas y amantes de los dinosaurios de todas las edades. El robot es sencillo de construir siguiendo las instrucciones y su control dual permite que se controlado desde la comodidad del celular y poder programar sus funciones para que mueva de forma autónoma er aventura.

Este impresionante T-Rex tiene un montón de características, incluyendo una cabeza móvil, la apertura de la boca y el movimiento de la cola. Además, cuenta con luz LED instalada en los ojos para mostrar su ferocidad. Así que manos a la obra para construir este entretenido modelo y disfrutar el proceso de armado para obtener un resultado gratificante al finalizar.

Los bloques de CaDA pertenecen al diseño universal de bloques, siendo compatible con las mejores marcas. Complementa este modelo con los bloques que tienes en casa, para que puedas construir, reconstruir y experimentar. Lo encuentras en Playmore.

Playmore

Juegos de rol

“Jugar a la mamá/papá”, un clásico para los más pequeños. Y por lo mismo, las Baby Alive ya son un clásico para regalar a las niñas desde los 3 años. En esta ocasión, las muñecas sorprenden con dos de sus versiones.

Foodie Cuties, que literal, es una caja de sorpresas, porque no se sabe qué bebé ni qué accesorios saldrán del estuche tipo lonchera, donde viene una muñeca de 7,5 cm, una cama, una mantita y una bolsa con comida de juguete. Puedes conectar las distintas loncheras para crear un gran set de juegos, todos los accesorios son compatibles.

Hasbro

Por su parte, Bebé Día de Spa es una adorable muñeca de 30 cm que incluye todo lo necesario para mimarla: esmalte de uñas de mentira, peine, diadema, una toalla y una mascarilla facial que luego de usarla deja ver un hermoso maquillaje. También en HasbroStore, retail y más.

Grinpins: por el cuidado del medioamebiente

Son erizos aventureros, amantes de la naturaleza y están muy comprometidos con el cuidado del planeta. Les encanta descubrir nuevos lugares y disfrutar de los juegos al aire libre.Son cinco amigos inseparables;Flopin, Pipin, Lupin, Rocpin y Joplin, y te acompañarán donde quiera que vayas. Te inspiran a usar tu imaginación y trabajar por un mundo mejor y más limpio.Nos enseñan las cinco R:reeducar, reducir, reutilizar, reparar y reciclar.

Los Grinpins saben que está en nuestras manos cuidar el lugar donde vivimos y dejarlo mejor de cómo lo encontramos. Ellos nos necesitas, ¿te gustaría ayudarlos? ¡Únete a los Grinpins y comienza esta gran aventura! Están en www.falabella.cl

Grinpins

Robots de peluche y Pony’s

Otros imperdibles son el cachorro FurReal Rockalots, una tierna mascota rockera e interactiva que camina al ritmo de sus canciones, ¡mientras más rápido caminen, más rápido irá la música! y que trae un cepillo en forma de guitarra y anteojos en forma de corazón.

Hasbro

My Little Pony Farol Mágico de Sunny, con llamativas luces y 8 pelotitas con sorpresas en su interior promete llenar de magia y sorpresas este día del niño para las niñas desde 3 años. La película y el especial de My Little Pony están disponibles en Netflix para agregar diversión al panorama. Los encuentras en tiendas, retail y www.hasbrostore.cl

El poder de Marvel

Imperdibles son las figuras de Marvel, destacando la línea de Avengers Mech Strike Monster Hunters donde encontrarás a tus héroes favoritos con armaduras de monstros y al villano Thanos de 22,5 cm. Con la línea Avengers Bend and Flex Missions tu hij@s podrán revivir la acción y las aventuras del equipo de superhéroes más poderoso del mundo.

Hasbro

Y para los más pequeños está el Aracnocuartel de Spidey, con ojos que se iluminan y rincones geniales para jugar y divertirse en grande. Este cuartel está inspirado en la serie Spidey y sus sorprendentes amigos de Disney+. Los encuentras en tiendas, retail y www.hasbrostore.cl

Las pistolas de Nerf y Beyblade

Para los más grandes, la alternativa son los lanzadores de Nerf, en sus versiones Elite 2.0 Eaglepoint RD-8, con su cañón y mira desmontable y para los fanáticos de Minecraft se encuentran los lanzadores Nerf Minecraft Stormlander y la ballesta Nerf Minecraft.

Hasbro

Otra alternativa, es el set de batalla Vector Cósmico de Beyblade, con tecnología Beyblade QuadDrive, que permite configurar cada top en cuatro maneras diferentes y lograr una mayor ventaja en cada batalla. Los encuentras en tiendas, retail y www.hasbrostore.cl

Jugar en familia

Para generar experiencias en familia y crear recuerdos que perdurarán por siempre, traemos esta selección de nuevos juegos de mesa de Hasbro Gaming. Jenga Maker llega para revolucionar el formato clásico en un entretenido y desafiante juego de equipos de armar figuras con los bloques Jenga, que combina habilidad, suspenso, un poco de suerte y muchísimas risas.

Hasbro

Asimismo, Monopoly Descubre Jugando es una versión del icónico tablero que ofrece divertidas herramientas pedagógicas que se adaptan de acuerdo con la edad de los participantes. Incluye 2 tableros en 1, por un lado, se encuentra el nivel 1 para niños más pequeños que se centra en contar y asociar, y para los niños más grandes sólo hay que dar vuelta el tablero para tener el nivel 2, centrado en leer y matemáticas básicas. Los encuentras en tiendas, retail y www.hasbrostore.cl