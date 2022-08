Discriminación: Le prohíben ser voluntaria en escuela de sus hijos por tener OnlyFans

Aunque son miles de modelos e influencers los que se han visto beneficiados por OnlyFans, muchos han tenido que enfrentar discriminación y prejuicios en su día a día.

De hecho, hace poco la modelo Génesis Sarabia compartió todo lo malo que ha encontrado en su experiencia en la aplicación, en donde tiene cerca de un año subiendo contenido.

“He pedido muchos Uber o comida a la oficina o a mi casa, o en la calle, y en cualquier lugar, de repente, llega alguien que me conoce, alguien que dice oye, yo te tengo en Facebook. Oye, yo te he visto, oye, yo he comprado contenido. Está complicado”, son algunos de los comentarios que la chica realiza en un video, manifestando su desagrado, ya que es algo que considera como acoso, al grado de tener que ir a terapia.