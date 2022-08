Ella es la mujer que dejó su puesto en una reconocida empresa tras volverse viral en TikTok

La vida puede cambiar cuando menos te lo esperas. Y, cuando se trata de aprovechar oportunidades, Vivian Montoya es toda una experta. Esta colombiana dejó su cargo global en una reconocida empresa de tecnología tras volverse viral en TikTok, para fundar su propia empresa.

Trabajaba para la tecnológica europea ABB, presente en más de 100 países. Coordinaba personal en 40 equipos. Era un cargo soñado por muchos profesionales del área. Y, sin embargo, prefirió dejarlo para emprender el sueño de formar su propio emprendimiento.

La colombiana que inició su propia empresa después de ser viral en TikTok

Durante una entrevista con Forbes, comentó que su propia empresa ya le da para vivir; se trata de VM Leaders Academy, una academia donde ofrece coaching a personas y equipos empresariales.

“Si sientes que tu vida profesional y personal está estancada, que estás en un trabajo poco retador, que te rechazan en las entrevistas sin saber por qué, si aún no logras ver tu valor como profesional, Vivi Montoya te ayudará a encontrar el camino hacia el éxito profesional”, se lee en su página web.

“Si necesitas llevar a tus empleados (soluciones empresariales) al nivel máximo de liderazgo y productividad íntegra, tenemos los cursos y entrenamientos que necesitas”, agregó en la descripción.

Tiene una empresa dedicada a formar líderes (Agencias)

En TikTok tiene más de 405 mil seguidores, con videos que pueden llegar hasta el millón de reproducciones. Todo su contenido está orientado a ayudar a las personas en su camino de búsqueda del trabajo perfecto.

A Forbes, contó que el proyecto de su emprendimiento personal comenzó justo durante la pandemia. Fue cuando creó su página web y le dedicaba al menos 6 horas diarias, luego de su jornada laboral en la empresa para la cual laboraba.

Comentó, además, que comenzó a usar TikTok porque le gusta compartir su conocimiento. Más adelante, esta viralidad de su contenido la ayudó a tomar la decisión de crear su propio negocio.

“Siempre he tenido la mentalidad de que por más alto que llegues a un cargo, siempre serás empleado. Yo me fijé la meta de tener mi propia empresa así que empecé a desarrollarla. Reconozco que por ser soltera y no tener hijos, para mi es mas fácil gestionar mi tiempo”, explica Montoya.

Contenido relacionado

Estrella viral de TikTok debutó como actor en serie transmitida en Hulu

TikTok: ¡No busques a Jasmine White 403! por esta razón alertan sobre el contenido de un usuario en la plataforma