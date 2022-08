¿Lograrás encontrar la palabra oculta de la imagen?

Cada semana, la red presenta nuevos desafíos, que llevan al límite tu capacidad mental. Incluso, con el paso de los días, la complejidad es cada vez mayor. Los retos visuales tienen como principal objetivo, poner a trabajar la agudeza de tu visión y concentración, aunque también algunos exigen determinación.

La imagen que observarás a continuación tiene un reto que no será sencillo para tus ojos.

En la ilustración está una sopa de letras, en la que se encuentra oculta una palabra, la cual está muy bien escondida.

Pon mucha atención y encuentra la palabra oculta de la imagen

Agudiza tu sentido visual para que todas las letras no te confundan y encuentres el objetivo.

Sabemos que eres una persona a la que le gusta estar constantemente trabajando la mente, por ello decidimos poner un test que no está nada sencillo de resolver.

Pon mucha atención a la postal, si no puedes lograrlo te recomendamos concentrarte bien para que encuentres rápido la palabra.

No te asombres sino resuelves rápido el desafío, puesto que no todas las personas están listas para cumplir con ello, así que no te hagas bolas.

Desafío sopa de letras. No está sencillo encontrar la palabra en la sopa de letras. (Twitter)

El tiempo estimado para solucionar el acertijo es de ocho segundos, por lo que deberás ser muy sincero a la hora de que el tiempo llegue a su final.

No sólo debes poner a prueba a tu mente, sino deberás agudizar tu visión para tener mayor claridad.

Es momento de que te enfoques y, de una vez por todas, descubras la palabra oculta en la sopa de letras.

¿Lo lograste?

Como pudiste darte cuenta, encontrarla no era nada sencillo. Sin embargo, si lo hiciste, queremos felicitarte.

Desafío mental. Descubre la palabra en la sopa de letras. (Twitter)

El objetivo de este tipo de desafíos es llevar al límite tu capacidad visual, por lo que hacer varios tests a la semana te ayudará a mejorar tus tiempos.

La palabra oculta en la sopa de letras era “Armonía” y no era nada fácil encontrarla, ya que estaba cruzada.