Las mellizas de diferente tono de piel ya tienen 5 años: así lucen ahora Isabella y Gabriella

En el año 2017, unas pequeñas gemelas se hicieron virales en Internet debido a un rasgo bastante llamativo. Y es que, aunque parecían idénticas, había algo que diferenciaba a adorables estas bebés: su tonalidad de piel y color de ojos era muy distinto.

Se trata de Isabella y Gabriella Shipley. A través del perfil en Instagram @littlestronggirls, la madre de las nenas, Clementina Shipley, comenzó a compartir las fotos de las niñas sin esperar que llamarían la atención en todo mundo debido a sus diferencias.

No obstante, si bien parecía muy extraño, sus particularidades no se debían a nada fuera de lo común y se explicaban fácilmente: las niñas no son gemelas idénticas (monocigóticos) sino mellizas, también llamadas gemelas dicigóticas, fraternas o bivitelinas.

“Existen dos tipos principales de gemelos: monocigóticos y dicigóticos. Los monocigóticos son los que provienen de un sólo óvulo, mientras que dicigóticos son gemelos que provienen de la fecundación de dos óvulos diferentes y, por tanto, genética y físicamente son diferentes”, explica la Clínica Tambre.

Cuando Isabella y Gabriella se volvieron celebridades de las redes sociales tenían 7 meses de edad y sus temperamentos ya se distinguían. Desde entonces, ha pasado mucho tiempo en el que estas encantadoras infantes, lógicamente, no han parado de crecer.

Así de enormes y hermosas están Isabella y Gabriella, las gemelas de distinto color de piel

Ahora, las gemelas con diferentes tonos de piel están convertidas en unas tiernas niñas de 5 años, cumplidos el pasado mes de marzo, que tienen una estrecha relación y sus gustos particulares.

Mediante su perfil de Instagram, su mamá ha documentado todo su crecimiento desde que se dieron a conocer en redes sociales y las dos siguen luciendo hoy tan bellas como en ese entonces.

Durante estos más de cuatro años, además de crecer en estatura, las personalidades de las niñas y las actividades por las que sienten afinidad se han ido definiendo cada vez más.

“El apodo de Isabella es ‘Bella’. Le encanta hacer muecas, bailar, leer libros y trazar formas” , contó su mamá sobre la gemela de los ojos grises en su perfil de Instagram. “Bella es muy graciosa, me hace reír casi todos los días con sus caras tontas y chistes de bebés”.

Asimismo, Clementina aseveró que a Bella le encantan los libros desde sus 3 años. “(…) busca su libro ilustrado favorito y se sienta en un rincón sonriendo y pasando las páginas”, compartió.

Por otro lado, sobre Gabriella, dijo que la llaman “Brie’ o Bri Bri’ en casa”. Según su progenitora, “le encanta jugar juegos imaginativos, cantar, abrazar y es una experta en teléfono”.

“Brie corre tan rápido como Bolt, la perseguimos por la casa y ella corre por las esquinas. A Brie le encanta abrazar. Ella pide un abrazo extra todas las noches antes de acostarse. Luego me dice que la estoy abrazando y besando ‘demasiado, mami’, cuando se los pongo encima”, señaló.

Por lo expuesto en sus postales en la red social, ambas tienen gustos varios diferentes y otros compartidos, tales como los superhéroes. Además, le encanta jugar al aire libre ya sea solas o junto a su hermana mayor, Angelina.

Las niñas, por supuesto, también van a la escuela, en donde no solo disfrutan aprendiendo. De vez en cuando, las pequeñas cómplices también se embarcan en algunas travesuras juntas.

Con su carisma y tiernos rostros, las mellizas han conquistado a más de 60 mil seguidores en Instagram que aplauden cada logro en sus vidas y están superfelices de poder atestiguar su crecimiento.