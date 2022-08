Una adolescente se inyectó sangre de su novio con SIDA como “muestra de amor”

Una adolescente de 15 años se inyectó sangre de su novio que está infectado con VIH como una prueba de amor. Esto sucedió en el estado de Assam, la India. La chica afirmó estar profundamente enamorada de un joven y arriesgó su vida por ello.

Según relata el diario local Kalinga TV, la adolescente conoció al joven por medio de Facebook hace tres años y se enamoraron. La chica relató que se volvieron inseparables, al punto que ella intentó hui con su novio en varias ocasiones, pero sus padres la encontraban y la llevaban de vuelta a casa. Además, confirmó que ella sabía que su pareja era positivo para VIH.

Entonces, la mujer extrajo la sangre de su novio a través de una jeringa y se la inyectó en su cuerpo. Por su parte, el novio le había rogado a la joven que no lo hagan pero se negó. “No me importa lo que me pase” dijo la adolescente. La policía se llevó arrestado al chico y ella pide que lo liberen. La joven se encuentra en observación médica.

La chica no se contagió de VIH:

Se logró conocer que la adolescente fue realizada dos veces la prueba de VIH para conocer si se produjo la infección. Pero en las dos ocasiones obtuvo un resultado negativo.

Según expertos y estadísticas oficiales del estado donde se produjo el particular caso, las infecciones por VIH a través de jeringas representan sólo el 5% de los casos totales.El 86% de los casos reportados son por transmisión sexual.