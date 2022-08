¡Extraña aparición! Locutora descubre algo paranormal tras tomarse una foto en antiguo palacio

La locutora de radio australiana Kate Langbroek publicó en su Instagram un hecho paranormal que le sucedió en su nueva casa en Italia. La comunicadora se estaba mudando a un espacio que tiene más de 800 años de antigüedad.

Según medios locales, la protagonista de la cadena informativa Hit Network se mudó a este país con su esposo y sus hijos, tras conseguir el lugar de sus sueños para vivir.

La periodista de 58 años decidió tomarse unas vacaciones para poder disfrutarlas en un sitio histórico de la bota europea. Se trata de un viejo palacio ubicado en Bolonia.

"Extraña aparición en palacio de más de 800 años a periodista tras tomarse una 'selfie'"./ Instagram

Sin embargo, un pequeño encuentro cercano la asustó y le puso a cuestionarse su estadía en la histórica estructura arquitectónica. Esto sucedió al momento de tomarse una fotografía para estrenar el lugar.

La selfie reveladora

Junto a una amiga decidió ir a visitar y dar un recorrido por los pasillos de este castillo. Allí, Langbroek se tomó una selfie con su acompañante. Una vez capturado el momento se dieron cuenta de que no estaban solas.

Una extraña figura, que parece estar cubierto de sábanas el rostro y un poco robusto, apareció en el espejo que estaba atrás de ellas. Las dos mujeres quedaron atónitas ya que aseguraron que no estaban allí cuando sucedió.

En el texto que acompañó la publicación la locutora decía: “está en un antiguo palacio. Algunos de ellos construidos durante el siglo XIV y hay tres espejos gigantes del siglo XVIII en el salón. Le dije a Tash (su amiga): ‘Pienso que si me doy la vuelta rápido podré ver el pasado en este espejo”.

Luego agregó: “nos reímos y decidimos tomar una selfie para ver si aparecía algo. Miren por encima de mi cabeza, ¿Qué es eso?”. Sin embargo, fue cuestionada por los internautas, ya que algunos no la creen. Frente a eso, ella sostuvo que no se trataba de una “broma”, si no de un hecho real.