Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 19 al 21 de agosto del 2022

Nuestra vidente favorita Mhoni Vidente te dice qué es lo que habrá para ti este fin de semana en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones. Además de cuáles son los mejores rituales para atraer la buena suerte y alejar las malas vibras de tu vida.

Aries

Obtuviste la carta de “El Ermitaño” en el horóscopo del tarot, lo que significa que debes cuidarte de las traiciones de amores y amigos, así que intenta ser más cauteloso con tus planes a futuro. Recuerda que tu felicidad es la envidia de otros, más en tu signo que tiene imán para el mal; siempre protégete. Esta carta indica que saldrás adelante de cualquier problema legal y obtendrás la autorización de un crédito. “El Ermitaño” te hace fuerte, no debes tener miedo a los retos y estás en el proceso de cambiar de trabajo o empezar un negocio; en lo que hagas saldrás victorioso. Tendrás un golpe de suerte el fin de semana, donde se aproximará una reflexión en tu vida personal. Un amor del signo de Capricornio o Géminis llegará para quedarse. Tu mejor día será el domingo con los números 21 y 40; el rojo es tu color de la suerte.

Tauro

Es importante que te tomes un tiempo para ti, no todo es el trabajo, indica la carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot. Déjate querer y recuerda que el amor no es complicado, el difícil es uno, empieza a dejar atrás los prejuicios y ama. Esta carta te dará la suerte en todo, más en los juegos de azar con los números 07 y 15. Intenta usar el color rojo para estimular la abundancia y no olvides que “El Mago” significa prosperidad y abundancia, no lo dejes pasar. Si tienes una propuesta de trabajo, tómala que te irá muy bien. Lo negativo de esta carta es la pasión, debes tener cuidado con enfermedades sexuales y traiciones amorosas. Será un fin de semana de despertar de conciencia y te darás cuenta que es lo que realmente necesitas en tu vida. Un amor del signo Acuario o Virgo estará muy cerca de tu vida.

Géminis

La carta de “La Templanza” en el horóscopo del tarot significa que tendrás una fuerza espiritual muy importante para obtener lo que deseas. Dejarás atrás esos malos ratos y vendrá un racha de abundancia, aprovéchalo todo, pero también sé cuidadoso con las personas que se encuentran alrededor de tu vida por las envidias. Protégete con una vela blanca y préndela el día viernes para que te brinde protección. Este fin de semana será de mucha pasión y amor con tu pareja y a los Géminis que están solteros les vendrá un nuevo amor del signo Virgo o Piscis, el cual será muy compatible contigo. Visitarás a tu familia, recuerda que ellos son el apoyo de tu vida. Empezarás un régimen de ejercicio que te hará estar excelente durante estos días. Tus números de la suerte son 05 y 19. El amarillo es tu color de la prosperidad.

Cáncer

Llegó el momento de progresar en lo económico y construir un patrimonio para tu futuro, explica la carta de “La Estrella” en tu horóscopo del tarot. Llegará una nueva oportunidad de trabajo y será un fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos; recuerda que tu signo es uno de los más queridos en el zodiaco. Si estás soltero, vendrá a tu vida un amor del signo Libra o Piscis que será muy compatible contigo. En las cuestiones negativas, cuídate de las infidelidades y conserva el amor con tu pareja para mantener encendida la llama de la pasión. Fin de semana de mucho ejercicio y salir al campo con los amigos. Este domingo convivirás con tu familia y prepararás una carne asada. Vendrá un premio en la lotería con los números 24 y 50. Tu color de la abundancia es el naranja, intenta usarlo más en tu vestimenta.

Leo

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “La Fuerza”, es decir, seguirás con el poder que necesitas para llevar a cabo tus metas, solo ten en cuenta que esta carta te puede ocasionar problemas de malos comentarios en tu entorno; no te involucres en asuntos que no son tuyos, sobre todo en el trabajo, mejor evita los chismes. La carta de “La Fuerza” te dará el poder para vencer cualquier obstáculo en tu vida y te recomienda tomar un curso de administración o ventas. Tendrás un ascenso en tu trabajo y empezarás un negocio. Enfrentarás problemas de infecciones de piel, no tomes tanto el sol y acude con tu médico. En el amor, seguirás con tu pareja muy estable y a los solteros les vendrá un amor de Sagitario y Géminis. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 11 y 20. El azul es tu color de la abundancia.

Virgo

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El Loco”, significa que debes tener cuidado con problemas de tu mente, es decir, cuestiones nerviosas y dolores de espalda; es tu punto débil y debes aprender a soltar situaciones que no son tuyas y dejar atrás los corajes. Este fin de semana empezará tu época de cumpleaños, pero esta carta te invita a tomar decisiones importantes que te hagan prosperar en tu entorno sentimental. Es momento de formar una familia. Recibes la invitación a un negocio de redes digitales o publicidad y debes mantener tu mente ocupada. Tomas un curso de superación personal o algo relacionado en materia espiritual. Tendrás un golpe de suerte el día viernes con los números 21 y 33. Intenta usar el color blanco, el cual te llenará de abundancia. Recibes visitas familiares a lo largo del fin de semana.

Libra

En el tarot te salió la carta de “El Emperador”, significa que te verás rodeado de buenas noticias en lo laboral y lo amoroso. Recuerda que esta carta es la mejor y en conjunto con tu signo augura que por fin dejas atrás toda la mala racha que soportabas, solo te advierte que debes de ser cuidadoso con los gastos y empezar ahorrar para tu futuro. También te indica que te vendrá un incremento en tu sueldo y te pagan una deuda del pasado. En el amor, por fin se te declara esa persona tan especial para ti, esto reafirma que es tu momento para ser feliz. A los Libra que están solteros les vendrá un amor de Sagitario o Géminis que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 06 y 18, tu color de la suerte es el rojo. Este fin de semana será de mucha convivencia con tus seres queridos.

Escorpión

A ti te tocó la carta de “La Rueda de la Fortuna”, es una bendición para tu signo, significa que lo que tanto deseabas va a llagar a tu vida, solo recuerda ser paciente para que no te sabotees tú mismo. No olvides que tu buena fortuna siempre estará en tu mente y debes tener la seguridad que mereces riqueza, así que tú tranquilo porque el se enoja pierde. Trata de controlar tu temperamento, esta carta junto con tu signo representa la buena actitud hacia la vida. Pronto tendrás una nueva oferta de trabajo que será muy bien pagada y empezarás un negocio, solo cuídate de las traiciones de amigos, trata de no platicarles tanto tus metas en la vida. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 01 y 66, procura usar mucho el color azul. A los solteros les va a llegar un amor nuevo de Acuario o Cáncer.

Sagitario

En el horóscopo te salió la carta de “La Carreta”, por lo que es tiempo de cerrar episodios en tu vida amorosa que te han dejado muy lastimado y así poder empezar a amar de nuevo. Esta carta te ayudará a salir adelante de todo lo negativo. Serán días de renovación en todos los sentidos y más en lo laboral. Este fin de semana podrás sacar todos los rencores de tu corazón para empezar a vivir plenamente, recuerda que es tu tiempo de ser feliz. Saldrás victorioso de cualquier pleito legal o familiar que te abrumaba. Trata de siempre ayudar a los demás, pero pon un límite para que no abusen de tu generosidad. Fin de semana de mucha diversión con tus amigos. Recibes un dinero que te debían, te viene un golpe de suerte el domingo con los números 19 y 40 y tus colores de la abundancia son rojo y amarillo.

Capricornio

“El Sol” es la carta que te salió en el tarot, significa que vendrán nuevas oportunidades de crecimiento laboral, solo debes cuidarte de las envidias y no platicar mucho tus éxitos. No olvides organizarte más en tus gastos para que puedas pagar tus deudas. Esta carta te ayudará a seguir adelante en tu proyecto de vida. Te va llegar dinero que no esperabas. En cuestiones amorosas tu corazón se parte en dos, recuerda que a tu signo le es muy difícil ser fiel en una relación, así que trata de aclarar tus sentimientos y quedarte con una sola pareja. Un amor de Virgo o Aries te hará muy feliz. Trata de controlar tu carácter porque a veces te mete en problemas sin razón. Recuerda que tu punto débil es la estomago, cuídate de las infecciones. Tus números de la suerte son 13 y 30 y tus colores el azul y blanco.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Diablo”, significa que tendrás la fuerza laboral necesaria para atreverte a ser líder en tu área de trabajo. Debes cuidarte de enemigos ocultos que te rodean. El carisma que tiene tu signo te ayudará a ser más exitoso, solo recuerda que es necesario pedir una oportunidad. Esta carta te dice que eres conquistador natural, por eso pocas veces te vas a dejar atrapar por una relación, así que trata de disfrutar estos momentos de conquista. Te llega un dinero extra gracias a que te pagan una deuda del pasado. Pagas los seguros de gastos médicos y de tu coche. Tendrás mucha suerte el domingo con los números 10 y 27, trata de usar más el color blanco porque te va ayudar a tener más fuerza espiritual. Un amor de Aries o Tauro te buscará para volver como pareja.

Piscis

En el tarot te salió la carta de “La Muerte”, no debes preocuparte porque significa que la oportunidad que tantos buscabas llegará, será una época de crecimiento económico, solo trata de no platicar tus planes para que se realicen. El potencial de esta carta es muy alto y te dice que es tiempo de cortar con el pasado y empezar a crecer. No olvides que eres muy fuerte en cuestiones amorosas, por eso debes decidir ser feliz. Recuerda entregar tu corazón a quien se lo merece y no confundir el amor con el sexo. Aunque eres muy fuerte, hay personas que encuentran tu punto débil y abusan de ti, evita ser demasiado transparente en tus planes. Tus números de la suerte son 21 y 30 y tu colores de la abundancia el verde y rojo. Un amor del signo de Cáncer o Escorpión se te declarará para que seas su pareja.