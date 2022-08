Taxista se convierte en viral por esta forma de bailar como Emmanuel al volante

Ya su video tiene más de 71 mil likes y quizá no sabe qué es famoso. Esto se deduce porque nunca volteó a la cámara. Además, la persona que lo grabó fue uno de los muchos pasajeros que atiende en su servicio de taxi. Se trata de un conductor cuya actitud al volante se volvió viral en un video de Tiktok.

No es arriesgado al conducir, ni hace maniobras imprudentes. Este taxista causa sensación en las redes sociales, por cantar y bailar mientras lleva a sus pasajeros. Esto, en el caso de que no le reclamen por la música o le pidan que no lo haga. Son muchos los que quieren silencio.

La tiktoker Lila Talledo, alcanzó más de 71 mil vistas en este video, y buena parte de los likes que suma en su cuenta de Tiktok, @talledolika. “Solo en el Perú, Bella Señora. ¡Qué tal taxista!”, escribió junto al video que se volvió viral en las redes.

Una pausa musical viral en Tiktok

“Para el taxista de In Driver que hoy me llevo”, escribió Lika. El conductor aprovecha la luz roja de un semáforo para practicar la coreografía del tema “Bella señora” de Emmanuel. Mientras lo hace, golpea suavemente el volante, imitando una batería.

Las formas que encuentran los conductores de Lima para amenizar las esperas por el congestionado tráfico, son de las más diversas. Pero, quizá esta es una de las más divertidas.

Entre los comentarios que recibió el video, se encuentran “Buenas vibras las que transmite”, “Las canciones de mi tío Emmanuel son serias”, “Bendiciones para ese señor del taxi”, “Yo también me pondría a bailar con ese desborde de energía”, “Mi Perú es único, soy taxista y a veces solo hay que poner buena música para no renegar. Por eso, no seas de esas personas que dicen baje el volumen”, escribieron.