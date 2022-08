Piqué se exhibe con su novia mientras Shakira consuela a sus hijos devastados

Más triste y nostálgica que nunca se pudo apreciar a Shakira quien está atravesando los peores momentos de su vida luego de que descubriera que su expareja Gerard Piqué le era infiel y no dudó en mostrar a su nueva novia incluso a sus padres.

Por eso, el fin de semana mientras el futbolista disfrutaba de pasar rato con sus amigos en un concierto, la barranquillera decidió pasar un día de paseo con sus hijos Milan y Sasha, pero pese a todo el amor que ella les demostraba reinaba la tristeza entre ellos. Incluso, la cantante se mostró desorientada, triste y sus hijos un tanto desconsolados.

Esto alertó a sus fans quienes están preocupados por la situación emocional de la estrella de la música que no se ha pronunciado sobre este caso y ha optado por estar distante, así como preocupada, sobre todo por el futuro de estos jovencitos quienes estaban muy pegados a su padre quien les inculcó también la pasión por el fútbol.

Shakira se muestra muy triste e incluso acabada

Estas imágenes fueron reveladas en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, espacio en el que el periodista Jordi Martin ha hecho un especial seguimiento a Piqué y Shakira quienes tras su ruptura ha sido evidente cuál ha sido el destino que han tomado cada uno.

“Llevo 12 años detrás de @shakira La he seguido por medio mundo. Al día siguiente de que las imágenes de @3gerardpique besándose con Clara dieran la vuelta al planeta, me fui a casa de @shakira. La vi más triste y desolada que nunca. Aún y así quiso regalarme este reportaje que mostramos en exclusiva en @elgordoylaflaca Quiero darle las gracias porque se lo mal que lo está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño. @shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mi disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, animo que saldrás de esta”, fue lo que escribió el periodista y paparazzi quien se ha convertido en testigo y juez de este caso.

Incluso, ha sido quien ha podido mostrar la realidad de ambos frentes que ha generado tantos comentarios, debates y acusaciones sobre quién está actuando bien o mal en esta situación en la que están involucrados los niños de ambos. Lo que sí es cierto, hasta ahora es que la cantante ha decidido darles mucho amor a sus hijos mientras su padre no mide las consecuencias de lo que está haciendo con su nuevo amor.