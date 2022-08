Mujer quiere tener 100 hijos y revela la estrategia con la que espera cumplir su sueño

La pareja procedente de Batumi, Georgia, espera conseguir el récord con más hijos en el mundo. Si bien, es casi imposible que la joven pueda tener 100 hijos, Christina y su esposo ya han diseñado estrategia para tener una familia de esta magnitud.

El método que han utilizado los famosos para concebir varios de sus hijos es un vientre de alquiler. Esta estrategia ya la han utilizado con algunos de sus hijos y esperan que siga funcionando a la hora de seguir haciendo crecer su núcleo familiar.

“En este momento tengo once hijos con la última incorporación, Olivia, que llegó a finales del mes pasado. Yo misma di a luz a mi hija mayor, Vika, hace seis años. El resto de los niños son genéticamente nuestros, de mi esposo y yo, pero fueron gestados en vientres sustitutos”, aseguró Christina para el diario británico The Sun.

Le puede gustar: “Me destrozó los senos”: la dura experiencia de Marilyn Patiño tras cirugía estética

En medio de la entrevista, la mujer afirmó que ni ella ni su pareja Galip han pensado en parar ni mucho menos cambiar de opinión, ya que, este ha sido un deseo en común desde hace varios años. La mujer enfatizó que no están listos para hablar del número final de hijos, pues esperan no solo alcanzar dicha cifra, sino quizás, poder superarla. Además, aseguraron que el dinero no es problema, pues, ya han invertido aproximadamente 22 millones de pesos en algunos vientres de alquiler.

Las críticas para la pareja no se han hecho esperar por parte de los internautas, quienes aseguran que es un acto de irresponsabilidad traer tantos niños al mundo. Teniendo en cuenta los problemas de salud, economía y violencia que se enfrentan diariamente alrededor del mundo.

También puede leer: “Me gusta el colágeno”: Natalia París habla sobre si le sería infiel a su pareja

Por otro lado, algunos usuarios prefirieron apoyar el sueño de Christina y Galip resaltando que cuando se tiene el poder económico, además del amor y la compañía, herramientas necesarias para el óptimo desarrollo de un menor, resulta siendo una decisión acertada y aún más cuando se cuenta con el apoyo de la pareja como lo es en este caso.