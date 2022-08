Dieta lifting: Descubre el secreto de Julia Roberts para mantenerse radiante a sus 54 años

Pasan los años y Julia Roberts sigue siendo una “Mujer Bonita”, tal cual como el nombre de una de las películas que la catapultó al estrellato del complejo amplio mundo de Hollywood. ¿Su secreto? una dieta que dura tan solo tres días conocida como “Lifting”, capaz de borrar arrugas y reducir la edad biológica del organismo.

Características de la dieta Lifting

La particularidad de dicho programa alimenticio es que se permite comer todo tipo de alimentos bajo un plan nutricional de 28 días que obliga a realizar una estricta dieta durante los próximos tres días ininterrumpidamente. De esta manera la actriz todavía se mantiene radiante a sus 54 años.

El autor del programa dietético es el doctor Nicholas Perricone, un nutricionista miembro del American College of Nutrition, conocido por ser uno de los difusores de la alimentación anti-edad a través de su best seller “The Promise of Perricone” y también médico nutricional de otras famosas como la actriz Gwyneth Paltrow y la también actriz y modelo de descendencia cubana, Eva Mendes.

Gwyneth Paltrow Foto: Getty

Eva Mendes Foto: Getty Images

La finalidad del tratamiento es revitalizar la piel para que se vea más suave y luminosa, gracias a la disminución de la inflamación y la oxidación celular por las propiedades de ciertos alimentos.

En realidad, el programa no está hecho para perder peso, pero al ser desintoxicante, por lo normal funciona al activarse el metabolismo y entre otros objetivos de la dieta Lifting se encuentra el devolver un aspecto saludable a la piel y aumentar los niveles de energía.

Cuatro tipos de nutrientes claves

1) Proteína de alta calidad: Pescado, salmón, huevo, pavo, tofu, almendras y quinoa.

2) Carbohidratos complejos y fibra: Avena, cebolla y aceite de oliva.

3) Ácidos grasos esenciales: Semillas de girasol, pistachos y chía y aceites naturales.

4) Vitaminas y antioxidantes: Frambuesas, fresas, brócoli y espinacas.

¿Qué no consumir en la dieta lifting?

Azúcar, gaseosas, exceso de café, tabaco y alcohol.